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李家超：推進北都產業園區建設，助力具身智能產業發展

12/05/2026

　　行政長官李家超出席首屆香港具身智能產業高峰會致辭時表示，具身智能已經成為推動產業升級，培養新質生產力的關鍵引擎。而國家「十五五」規劃前瞻布局未來產業，支持具身智能成為新的經濟增長點。

 

李家超：推進北都產業園區建設，助力具身智能產業發展

（政府新聞處）

 

香港城市空間為具身技能提供理想實驗與應用場景

 

　　他稱，政府積極對接國家戰略和「人工智能+」行動，著力推動具身技能等策略性未來產業發展，包括香港在AI與機器人領域擁有一批世界知名的專家學者，學術研究水平位居世界前列，政府亦透過創科基金資助本地大學研發中心和企業進行包括具身技能相關的專題研究。其中，政府AIR@InnoHK已資助16間聚焦AI與機器人的實驗室，重點發揮AI驅動機器人技術廣泛應用於醫療、物流、智能等行業。數碼港亦支援約120間設計人形機器人、無人駕駛、無人機、智能可穿戴設備等企業。

 

　　他稱，香港城市空間緊湊，為具身技能提供理想的實驗與應用場景，如服務機器人、醫療、護理應用、智能制造皆具備豐富和具挑戰性的應用空間。

 

推進北都產業園區建設，助具身智能產業未來發展

 

　　他亦提到，政府成立AI+與產業發展策略委員會，聚焦生命健康及具身智能等領域，加速AI帶動產業轉型，對接國家「人工智能+」行動；政府全資擁有的人工智能研發院將於下半年投入運作，以促進AI上游研發、中游成果轉化及開放應用場景為目標，搭建AI技術方案，推進推動包括具身技能在內的解決方案，推動業界需求加速商品化和產業布局。在基建方面，政府正在全力推進北部都會區各產業園區建設，形成完整的產業生態圈，實現上中下游協同發展，以助具身技能產業未來發展。

 

馬時亨：香港專業服務為國家AI企業「出海」護航

 

　　貿發局主席馬時亨出席首屆香港具身智能產業高峰會致辭時表示，今年是國家「十五五」規劃的開局之年，貿發局作為「出海」專班的核心成員，上月推出「出海全球通」，協助內地企業和品牌穩健「出海」。他形容香港頂尖的專業服務隨時為國家AI企業「出海」護航，助力AI成為外貿新增長點。

 

李家超：推進北都產業園區建設，助力具身智能產業發展

（許英略攝）

 

香港是內地AI企業走出去最佳平台

 

　　他表示，香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」，要協助內地人工智能企業「出海」。由中國製造到今天邁向中國創作，國家的產業競爭力正不斷攀登新台階，有逾6000間人工智能企業。香港在「一國兩制」下，有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，是內地AI企業走出去的最佳平台。

 

本港國際展覽及會議吸引內地科企參展

 

　　馬時亨又指，貿發局正積極對接「十五五」，鞏固香港作為企業「出海」的首選平台角色。貿發局旗下的國際展覽和會議一直是企業的有效平台，例如上月舉行的香港國際創科展及春季電子產品展，均吸引很多內地創科企業，包括「杭州六小龍」之一的宇樹科技、「深圳八大金剛」中的優必選(09880)及眾擎機器人參展，展示尖端成果和方案。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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