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首屆香港具身智能產業峰會舉行，智元機器擬在港設國際研發總部，目標今年量產數萬部機器人

12/05/2026

　　首屆香港具身智能產業峰會暨2026智元合作夥伴大會在香港舉行。智元機器人聯合創始人、董事長及CEO鄧泰華在會上致辭時指出，公司成立三年以來營業收入逾10億元人民幣，亦料今年銷售規模仍有數倍增幅，由於市場空間進一步打開。

 

首屆香港具身智能產業峰會舉行，智元機器擬在港設國際研發總部，目標今年量產數萬部機器人

智元合夥人、高級副總裁，營銷服務總裁姜青松(Daniel)
智元亞太及中東區總裁鄧豐(Abel) （許英略攝）

 

　　他續稱，公司亦會與香港合作夥伴深度合作，以共同推出面向各個行業場景的具體的智能體解決方案，以及願意投資香港科技公司。他計劃在香港成立國際研發總部；與香港的高等院校科研機構深度合作，如成立數個產學研的聯合實驗室；培育數十家創新創業企業；並發展數百家產業夥伴；創造數十億營收產值；形成香港具身智能數萬億總市值。

 

目標今年量產數萬部機器人，海外銷售佔比逾三成
 

　　智元機器人表示，今年3月底已累計下線1萬部機器人，2026年目標實現數萬部量產。而今年是具身智能部署態元年，智元推出行業首批7大部署態產品解決方案，該些方案將在香港全面落地，賦能香港各行業生產力提升。

 

　　智元合夥人、高級副總裁，營銷服務總裁姜青松接受訪問時表示，冀借助香港「出海」，今年海外銷售佔比目標逾30%。公司亦於過去4至5個月成立日韓、歐美、亞太中東團隊，採用「一國一策」拓展策略。

 

來港IPO：沒有太多消息公布
 

　　姜青松指出，計劃將具身智能機器人在港應用於教育、零售領域；與本地高等院校研發。不過，被問及來港上市計劃，他則稱IPO現在沒有太多消息公布。

 

　　對於公司計劃在港培育數十家創新創業企業，發展數百家產業夥伴，姜青松指出，會重點圍繞香港一些有特色的科技企業討論，現在正跟一些合作夥伴接觸，惟他稱在港投資額及接洽詳情則未有太多信息。

 

首屆香港具身智能產業峰會舉行，智元機器擬在港設國際研發總部，目標今年量產數萬部機器人

智元機器人創始人、董事長及CEO鄧泰華(中) （許英略攝）

 

中東業務逐步恢復

 

　　被問及中東局勢影響，智元亞太及中東區總裁鄧豐指出，較早前物流交通、活動、客戶會談有所影響或推遲，但稱當地近期業務已在逐步恢復當中，形容為基本健康運行及執行。

 

　　公司另有提供機器人租賃業務，出資設立「擎天租」。姜青松指出，公司想提供打包服務，以供用家，如了解如何在工廠、表演使用。他亦指出，往後機器人產業是AI、數據模型競爭，而硬件門檻會降低，但前者成本趨勢則會向上。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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