公屋綜合輪候時間跌至4.7年創八年新低，「簡約公屋」成關鍵

公屋輪候時間迎來歷史性突破。房屋局今日（14日）公布最新數字，截至今年3月底，公屋綜合輪候時間已降至4.7年，較上一季大幅縮短0.4年，更是八年多以來最低紀錄。與本屆政府上任前6.1年的高位相比，足足減少近一年半，首次跌穿5年關口。

（Shutterstock圖片）

房屋局發言人表示，今年第一季共安排約8400個一般申請者「上樓」，當中包括1200個新落成傳統公屋單位、3300個回收單位，以及3900個「簡約公屋」單位--後者佔比高達47%，遠超上一季的16%。正是「簡約公屋」的加速入伙，成為拉低整體輪候時間的主要動力。

數據顯示，過去12個月獲安排入住「簡約公屋」的申請者，平均輪候時間僅為3年。對比之下，入住市區傳統公屋需時約6年，而入住新界「簡約公屋」僅需約2年，差距達整整4年。發言人呼籲有需要的家庭為家人健康及子女成長作出合適選擇。

自「簡約公屋」於2025年3月陸續入伙以來，政府整體資助租住房屋供應量已提升至平均每季約7500個單位，是上任前三年的平均每季3500個單位的兩倍多。發言人強調，「簡約公屋」不僅縮短輪候時間，更改善了低收入家庭的居住質素；與租住劏房相比，居民每年平均可節省超過5萬元租金，有助累積儲蓄。

隨著供應增加，輪候公屋的隊伍正在縮減。截至今年3月底，一般公屋申請約10.34萬宗，較最高位15.64萬宗下降逾30%；非長者一人申請約8.11萬宗，較高峰14.37萬宗減少逾40%。其中30歲以下的非長者一人申請，十年間由約7.13萬宗大跌約60%至約2.95萬宗，反映年輕申請者減少。

未來展望：輕微波動難阻跌勢，目標4.5年

房屋局預計，下一季因入伙數目較低，綜合輪候時間可能出現輕微波動，但仍可望「封頂」於5年之內，整體下行趨勢不變。未來五年（2026/27年度起），傳統公屋將進入落成高峰期，連同「簡約公屋」在內的總體公營房屋建屋量約19.6萬個單位，較本屆政府上任時大增逾80%。其中傳統公屋約11.5萬個；「簡約公屋」方面，目前已有約9650個單位落成入伙，餘下約2萬個將在2026年及2027年初陸續完成，最終達成3萬個目標。

當局表示，公屋綜合輪候時間正朝著2026/27年度回落至4.5年的目標穩步邁進。

撰文：經濟通採訪組

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