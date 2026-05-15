香港經濟 | 本港首季GDP按年增長5.9%，符合預期，全年GDP增長預測維持2.5%至3.5%

政府公布《2026年第一季經濟報告》和2026年第一季度的本地生產總值修訂數字。受對外貿易表現持續強勁和本地需求增強所帶動，香港經濟在2026年第一季強勁擴張。實質本地生產總值在第一季按年增長5.9%，較上一季的4%增幅加快，符合市場預期。

（資料圖片）

經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值明顯上升2.9%。

其中受全球對人工智能相關電子產品的持續需求及亞洲區內貿易往來暢旺所帶動，整體貨物出口在第一季按年實質大幅增長23.7%。服務輸出繼續按年實質穩健擴張3.5%，所有主要服務組別的輸出均見廣泛增長；本地需求在消費和投資兩方面均有所增強，私人消費開支在第一季的增速加快，按年實質增長4.9%，反映住戶消費的復甦更加穩固。隨著經濟強勁增長，整體投資開支在第一季繼續以雙位數字擴張，按年實質上升17.7%。

考慮到第一季的實際表現較預期強勁，以及外圍環境的潛在短期不利因素，2026年全年實質本地生產總值增長預測維持在《財政預算案》公布的2.5%至3.5%。由於中東衝突的規模和持續時間的實際結果存在不確定性，經濟增長的風險傾向下行；另外，考慮到第一季的實際通脹情況以及上述因素，2026年基本和整體消費物價通脹率的預測分別由《財政預算案》公布的1.7%及1.8%向上修訂至2.5%及2.6%。

展望未來，香港的經濟前景大致保持強韌。全球對先進電子產品及人工智能相關產品的強勁需求料會支持貨物出口表現。同時，在訪港旅遊業持續興旺、跨境金融活動蓬勃，以及商用服務需求穩定的支持下，服務輸出應會維持堅穩。相對堅挺的消費氣氛及具韌性的商業前景料會支持本地需求。中東衝突對香港經濟的影響至今有限。然而，該衝突的走向仍然極不明朗。倘若局勢進一步升級或持續緊張，可能會加劇環球金融市場波動，對增長構成下行風險並對通脹構成上行風險。

撰文：經濟通採訪組

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇