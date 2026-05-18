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陳茂波：美俄元首訪華為國際大局注入穩定性，有利香港強化對外聯繫

18/05/2026

　　財政司司長陳茂波發表網誌表示，繼上周中美元首會面，俄羅斯總統普京本周也將訪華，國際格局出現積極訊號，在地緣政局動盪之際，這些對話將為國際大局注入穩定性，也為香港強化對外聯繫創造了更有利的環境。

 

陳茂波：美俄元首訪華為國際大局注入穩定性，有利香港強化對外聯繫

 

赴歐洲晤當地金融機構代表，深化合作及招商引資

 

　　陳茂波表示，5月18日凌晨前往巴黎、布魯塞爾和蘇黎世，先是出席在巴黎舉行的打擊恐怖份子融資全球部長級會議，與八十多個國家和地區的代表商討加強合作，展示香港作為國際金融中心在這方面的承擔；然後，在上述城市與歐洲的主要金融機構、私募和創投基金代表，以及家族辦公室負責人會面，深化合作、招商引資。

 

國際機構對港客觀認可反映香港基調良好前景正面

 

　　陳茂波提及，近期不同國際機構對香港的客觀認可，反映外界更了解香港的最新發展和未來潛力。這些判斷不僅反映香港經濟基調良好，前景正面，以及公共財政穩健，更說明積極持續溝通講解，能讓國際機構更充分了解本港的情況、發展方向和機遇。它們的評估等資訊能為全球投資者和工商金融界提供參考，有助吸引更多國際長期資金投資香港。而市場的動向亦印證香港營商環境的吸引力和經濟前景，不少機構落戶或擴大在港投資，增聘人手和擴充辦公室，並推出更多創新服務和產品。

 

　　他指出，從醫療創新到金融科技，從學術前沿到產業應用，香港正成為高端人才聚集交流、跨界別跨行業協作的選地。香港由「AI+」與「金融+」聯動的人才與資金匯聚效應，正與商業和投資機會的不斷湧現相互促進，期望本周的歐洲之行，可將這蓬勃的創科與金融生態和人才優勢，轉化為國際投資者看得見的機遇。

 

全力強化對外聯繫，為港開拓更廣闊發展新局

 

　　他又表示，全力強化對外聯繫，是讓香港的開放穩定與發展前景被更廣泛了解和信任；全速鞏固和提升優勢，是為了在變局中為香港開拓更廣闊的發展新局，並貢獻國家發展大局。當國際資金與香港的發展相遇、與大灣區的前沿創新對接，彼此更好相互成就，就能為全球未來的共同繁榮，作出獨特的香港貢獻。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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