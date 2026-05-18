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林健鋒：不排除洪水橋產業園公司未來發債，將與政府商討為進駐企業提供免稅優惠

18/05/2026

　　立法會財委會上周五（15日）通過向洪水橋產業園公司撥款100億元作為起始資金，洪水橋產業園公司候任董事局主席林健鋒表示，首要工作是招聘行政總裁等公司人員，又指會與政府商討能否為部分進駐企業免稅，同時不排除發債。

 

林健鋒：不排除洪水橋產業園公司未來發債，將與政府商討為進駐企業提供免稅優惠

 

傾向將產業園打造成小社區，成為北都品牌

 

　　林健鋒於電視節目《講清講楚》中表示，傾向將23公頃的產業園打造成小社區，成為北都品牌。他認為，可以成立一個一站式服務中心，協助企業做商業登記、開銀行戶口，甚至為企業員工的子女安排學校，吸引人才來港落地生根，「希望入到來可以好似返到屋企，麻雀雖小，五臟俱全。」

 

中外企業有興趣進駐，有美國商人有意建大數據中心

 

　　他透露，近日不少企業都反映有興趣進駐，包括中外企業，而本港的公司「都急急想飲『頭啖湯』」，又稱有美國朋友有意來港建大數據中心，「反而地產界少一點，但都有問周邊如何發展。」

 

　　至於形式，林健鋒指，由單純租辦公室、租地，以至買地建廠房都有，會彈性處理，亦會視乎其對香港貢獻，決定所提供的優惠。他過往曾提出在特定地方提供5年免稅優惠，但現時法例不容許，如何處理這方面，將會與政府多溝通。

 

納審計「綁手綁腳」礙速度，將研企業免稅

 

　　被問及100億元注資是否應納入審計署審計，林健鋒指要根據政府決定，但希望以彈性方式處理，形容如果每件事都要「綁手綁腳」、根據程式去做，會失去「速度」，但保證會「以民為本」，不會亂花錢、會應使則使。

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

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