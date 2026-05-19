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李家超：下月率團訪哈薩克及烏茲別克，逾60名香港及內地商貿代表同行

19/05/2026

　　行政長官李家超出席行政會議前記者會表示，將於6月初率領代表團出訪中亞兩國，包括哈薩克及烏茲別克，將會與兩國政府高層官員會面，建立政府間的高層次溝通，推動經貿合作。

 

李家超：下月率團訪哈薩克及烏茲別克，逾60名香港及內地商貿代表同行

 

　　他表示，今次出訪有三個主要目的，包括進一步開拓新興市場，為推動長遠經貿往來奠定基礎；加強政府與政府間的關係往來，推動雙方更緊密合作，以及構建「樞紐對樞紐」的合作模式。

 

　　李家超提到，這次代表團將會是本屆政府規模最大、人數最多、涵蓋企業最廣的外訪代表團，將包括政府官員及超過60名高級別商務代表，規模比起他去年率團出訪中東更大。其中香港代表超過30人，涵蓋工商、金融、法律、物流等，而內地企業代表亦超過30人，來自10多個省市及自治區。

 

　　他續稱，哈薩克是中亞經濟大國，亦是連接中國及歐洲的重要商業及物流樞紐，國內生產總值佔中亞地區六成，哈薩克亦是香港在中亞最大貿易夥伴，香港在當地已有不少投資。另外，烏茲別克接壤所有中亞國家，是區內經濟增長較快的國家，生產總值每年保持5%以上，全國人口超過3800萬，是中亞人口最多國家，亦是香港拓展中亞市場的重要夥伴。

 

網約車發牌量要平衡不同因素，今年上半年將提交附屬法例予立法會

 

　　網約車規管最快今年第四季推行，屆時網約車司機、車及平台均須持牌，就各界最關注的網約車車輛許可證發牌數目上限，政府稱先考慮各界意見。李家超表示，決定發牌量時要平衡不同因素，又指今年上半年會向立法會提交附屬法例。

 

　　李家超表示，發牌時要顧及讓市民的乘車體驗大致不變、考慮香港道路的承載能力，以及每天大約九成市民使用公共交通運輸工具等特點，同時需要建立機制監察市場實際營運情況和數據，並動態評估和檢視。

 

　　他又指，政府推動網約車的規管目標，是要讓網約車服務在合法、合規和安全的框架下運作，同時促進的士和網約車之間的良性競爭和互補，提升整體的點對點交通服務的質素及可靠的選擇。當局也會加強罰則及扣押違例車輛的安排，打擊不合規的白牌車活動。政府會考慮各方面意見及審視數據後，今年上半年提交附屬法例。

 

李家超回應宏福苑收購方案：已向業主發信，並考慮到受影響家庭的困難

 

　　大埔宏福苑的收購善後方案引起業主關注，有業主表明希望先召開業主大會，再決定是否向政府出售業權。李家超指出，當局已向各單位業主發出信件，詳細列出多種收購方案及選購新單位方案，希望業主細閱內容，按自身考慮作出選擇。正式情況需由獨立委員會審視及分析。

 

方案兼顧受影響家庭困難與公共資源審慎運用

 

　　李家超表示，政府提出長遠安置方案時，已充分考慮受影響家庭經歷的困難，以及單位在物業市場上的價格，強調必須審慎運用公共資源。他補充，政府同時顧及每個方案的實質可操作性及可行性，並已主動承擔各種負面影響、壓力及風險，包括保險賠償的不確定性、可能引發的法律訴訟，以及處理時間漫長對業戶造成的壓力等。

 

　　針對有聲音要求召開業主大會，李家超透露，相關管理公司已於上周召開線上簡介會議，解答業主關心的法團帳目、維修基金及各類按金的退款安排等問題。本周將舉行第二場會議。管理公司現正就相關事宜向土地審裁處尋求指示，相信會依法妥善處理。

 

　　李家超表示，獨立委員會將審視大量證據及資料，他呼籲公眾對法官及委員會成員的工作有信心。政府解說隊會努力解說，並繼續做好支援工作，希望盡早協助受影響家庭走出陰霾。

 

公務員加薪與否看六大因素，李家超：審視表現要「看整體」，非因個別事件

 

　　李家超回應公務員薪酬調整問題時強調，當局會按既有的六大因素作整體考慮，審視公務員表現必須「看整體」，不應因個別事件而影響觀感。

 

　　對於有指宏福苑火災聽證會揭露部分部門工作不足，若公務員最終獲加薪可能引起不良觀感，李家超回應稱，「看公務員表現是應該看整體性」。他舉例指出，在協助宏福苑受影響居民上樓期間，每日有近1000名來自不同部門的公務員參與工作，過程中秉持以民為本、安全有序、體諒關懷的原則。

 

薪酬趨勢調查月內有結果，六大因素不變

 

　　李家超透露，薪酬趨勢調查委員會預計於本月內提交薪酬趨勢調查的初步結果。他重申，政府會一如既往考慮六大因素，包括：香港經濟狀況、本地生活費用變動、政府財政狀況、薪酬趨勢淨指標、職方對薪酬調整的要求，以及整體公務員士氣。

 

　　李家超補充，公務員薪酬調整不僅影響公務員體系，更會牽動整個香港勞工市場。不少公私營機構普遍會參考政府的薪酬調整做法，因此當局必須審慎處理。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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