議員關注機械狗「放狗」恐傷人難追究，孫東：現無法例專門規管，初心為造福人類

智能機械人日漸普及，但「人機共處」的風險亦隨之浮現。立法會議員梁美芬指出，近日將軍澳發生單車客因分心觀看機械狗而險釀意外，亦有資訊科技專家遭機械人踏傷。她質疑現行監管存在漏洞，一旦「機械傷人」，受害者恐無從追究。

（Shutterstock圖片）

無強制購買第三者保險，僅靠現行法例處理

創新科技及工業局局長孫東書面回覆梁美芬質詢時表示，機械人發展的「初心」在於推動社會進步、服務及造福人類。他承認現時並無專門法例規範機械人的應用，但強調多項現行法例仍可處理科技應用所衍生的風險及違法行為。海關亦會定期巡查市面及網購平台，並與跨境電商平台建立溝通機制。

至於保險問題，孫東指香港目前並無強制智能機械人使用者（無論私人或商業用途）購買第三者責任保險。日後若訂立相關要求，財經事務及庫務局及保險業監管局會協調業界提供對應產品。

孫東強調，政府會以積極正視的態度應對人工智能（包括智能機械人及具身智能技術）所帶來的風險與規範，務求在促進發展與防範風險之間取得平衡。為此，律政司司長已於今年3月6日成立「檢視支持更廣泛應用AI所需的法律配套」跨部門工作小組，並召開督導委員會會議，全面檢視AI廣泛應用所衍生的法律議題，以保障持份者合法權益。

撰文：經濟通採訪組

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