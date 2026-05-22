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陳茂波訪蘇黎世：香港成資金安全港，IPO集資全球第一

22/05/2026

　　財政司司長陳茂波昨日（蘇黎世時間21日）抵達瑞士蘇黎世，展開訪問行程。他與多家銀行、資產管理機構及家族辦公室舉行圓桌會議，力推香港及粵港澳大灣區在金融、創科、貿易及先進製造業的優勢，並與一家瑞士主要銀行代表會面。

 

陳茂波訪蘇黎世：香港成資金安全港，IPO集資全球第一

陳茂波拜會中國駐蘇黎世兼駐列支敦士登公國總領事陳昀（左三）及副總領事余雄（左二）。香港駐柏林經濟貿易辦事處處長黃文忠（右二）亦有出席

 

　　陳茂波在會議上詳細介紹香港經濟金融最新發展。他指出，香港經濟過去兩年多保持穩步增長，金融市場持續活躍。在國家支持內地企業出海的背景下，更多企業來港上市集資拓展海外業務；去年及今年以來，香港新股集資額均位居全球首位，吸引眾多海內外投資者。他強調，在地緣政治格局下，不少國際投資者視香港為資金安全港及進入內地市場的跳板，港股表現亮麗。

 

推動改革擴互聯互通，發展黃金及數字資產

 

　　陳茂波表示，特區政府正積極推動股票市場改革，擴大與各地資本市場的互聯互通，提升流動性及投資選擇。固定收益、貨幣市場、資產財富管理及綠色金融等領域持續創新，市場規模不斷擴大。香港亦正積極發展黃金及大宗商品交易市場，豐富國際金融中心內涵。在金融創新方面，香港採取積極開放態度，在穩慎監管與促進發展並重下推動數字資產應用。

 

陳茂波訪蘇黎世：香港成資金安全港，IPO集資全球第一

陳茂波在瑞士蘇黎世出席圓桌會議，與多家銀行、資產及財富管理機構及家族辦公室的代表會面

 

　　他指出，國家「十五五」規劃綱要明確推動現代化產業體系建設及高水平對外開放，粵港澳大灣區在前沿科技、先進製造、投資生態及高端人才方面優勢強大，是國際投資者不容錯過的機遇。特區政府正全力推動創科發展，加快北部都會區及河套深港科技創新合作區建設，吸引企業及高端人才落戶。他歡迎瑞士金融機構及家族辦公室擴大在港投資，把握蓬勃機遇。

 

　　陳茂波昨日亦拜會了中國駐蘇黎世兼駐列支敦士登公國總領事陳昀，介紹香港最新經濟社會情況，並就中歐關係及全球政經形勢交換意見。今日他將與當地創投及私募基金代表舉行圓桌會議，下午啟程返港，預計明日（23日）上午抵達香港。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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