香港首位載荷專家黎家盈升空，行政長官祝賀並感謝國家

中國載人航天工程辦公室於5月23日公布神舟二十三號飛行乘組成員，來自香港特別行政區的載荷專家黎家盈博士入選。飛行任務於24日成功發射，黎家盈成為首位參與國家載人航天飛行任務的香港專家。行政長官李家超致以熱烈祝賀，並感謝國家對香港特區的支持與信任。

神舟二十三號載人飛行任務航天員黎家盈博士（左)、朱楊柱（中）和張志遠（右）（政府新聞處）

李家超表示，今年是國家「十五五」規劃開局之年，香港迎來航天夢的歷史時刻，香港專家首次參與飛行任務，意義非凡。他衷心感謝國家給予香港科技人才參與國家航天事業的寶貴機會。

他指出，香港特區一直積極貢獻國家航天工程，多個科研機構與大學踴躍參與月球及火星探測任務、空間搭載實驗等項目。特區政府已在InnoHK創新香港研發平台下成立香港太空機械人與能源中心，積極參與國家航天任務。香港擁有5所全球百強大學，在「一國兩制」下具備背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，為培育創科人才提供強大動能。

李家超強調，香港首次有科研人員參與飛行任務，不僅是對黎家盈博士個人能力的肯定，更充分顯示國家對香港創科人才、發展及成就的高度認可。他預祝神舟二十三號飛行任務圓滿成功。

黎家盈：感謝國家與特區，冀激勵香港青年投身創科

（政府新聞處）

黎家盈感謝國家及特區政府的支持，對能夠代表香港參與國家航天任務深感榮幸。她表示將全力以赴，不負期望，並希望此次飛行能激勵更多香港青年投身創科領域，為國家科技自立自強貢獻力量。

黎家盈在香港土生土長，中學就讀於荃灣公立何傳耀紀念中學。她的中學班主任、前校長謝潤明接受傳媒訪問時透露，黎家盈在高考（A-Level）考獲3科A的佳績，當年成績出眾的同學多選讀醫科或精算，唯獨她選擇香港大學電腦科學系，令他印象深刻。謝潤明形容她為人勇敢、勤奮、重感情，畢業後曾與丈夫回校探望，而丈夫正是她的同班同學，也是謝潤明教了4年的學生。其丈夫何安心為公務員，任職路政署高級工程師。

載神舟二十三號載人飛船的長征二號F遙二十三運載火箭在酒泉衞星發射中心成功發射（政府新聞處）

黎家盈其後取得計算機法證博士學位，現為香港警務處警司。在國家2022年展開的第四批預備航天員選拔中，她成功獲選為載荷專家，並調派到中國航天員科研訓練中心受訓。載荷專家在空間站負責進行科學與應用研究等實驗工作。

創新科技及工業局局長孫東教授率領香港特區代表團前往酒泉衞星發射中心參與出征儀式，見證歷史時刻。代表團成員包括保安局副局長卓孝業、其他政府代表、創科界專家、青年及學生等。

撰文：經濟通採訪組

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇