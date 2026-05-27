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查毅超出任新田科技城公司董事局主席，政府注資100億啟動發展

27/05/2026

　　政府今日（27日）宣布，將於今年上半年成立新田科技城有限公司，專責推動新田科技城210公頃創科用地的發展。同時，行政長官已批准委任香港科技園公司董事局主席查毅超，出任新田科技城公司首任董事局主席，任期三年，由2026年7月1日起生效。

 

查毅超出任新田科技城公司董事局主席，政府注資100億啟動發展

（新田科技城網頁截圖）

 

　　為全力推動新田科技城發展，2026/27年度《財政預算案》已公布政府將於年內成立專屬公司，並建議注資100億元作為起始資金，以帶動市場資源，提速開發相關用地。創新科技及工業局將於上半年內向財政司司長尋求批准，註冊成立一間非法定、由財政司司長法團全資擁有的有限公司，正式命名為「新田科技城有限公司」。

 

孫東：查毅超經驗豐富，助新田科技城成新質生產力基地

 

　　創新科技及工業局局長孫東教授表示，政府於2025年11月已公布《新田科技城創科產業發展規劃概念綱要》，為210公頃新創科用地訂明發展願景、產業空間布局及發展模式。作為北部都會區的核心部分，新田科技城將與河套香港園區形成上中下游協同發展，構建完整產業生態圈：河套聚焦上游研發、轉化及中試，而新田科技城較大規模的土地則為研發成果提供原型、中試及量產空間，助力實現「南金融、北創科」的新產業布局。

 

　　孫東教授指出，查毅超博士是資深工業家，擁有豐富公共服務經驗，自2018年起出任香港科技園公司董事局主席，任期將於2026年6月30日屆滿。在查博士領導下，科技園公司已為新田科技城約20公頃創科用地進行規劃研究。他深信在查博士帶領下，新田科技城將成為香港新興科技產業發展的重鎮及發展新質生產力的重要基地。科技園公司將繼續配合政府，與新田科技城公司協調發展，擴大創科生態圈。

 

管治架構：官方及非官方董事共同參與

 

查毅超出任新田科技城公司董事局主席，政府注資100億啟動發展

（新田科技城網頁圖片）

 

　　新田科技城公司的董事局成員將由政府委任，包括主席、官方董事及非官方董事。官方董事包括創新科技及工業局常任秘書長、財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）及創新科技署署長，確保公司重大決策與國家及香港特區方針一致。非官方董事則來自不同背景和界別，廣納專業意見。

 

　　創新科技及工業局將爭取在今年內完成一系列籌備工作，包括委任非官方董事、公開招聘行政總裁及其他主要人員、處理土地批撥，以及就起始資金向立法會申請撥款，讓新田科技城公司盡快投入運作。

 

鍾郝儀出任科技園公司主席，孫東感謝查毅超貢獻

 

　　政府同時宣布，行政長官委任鍾郝儀為香港科技園公司董事局主席，任期兩年，接替查毅超博士。鍾郝儀在資訊科技界具豐富跨國企業管理經驗，曾於2017至2023年擔任科技園公司董事局成員。孫東教授歡迎鍾郝儀上任，相信在其領導下，科技園公司將繼續支援本地創科企業，締造更有活力的創科生態圈。

 

　　孫東衷心感謝查毅超博士多年來對科技園公司的重大貢獻，包括完善創科基建、支援科技企業、培育人才及推動新型工業化，增強香港作為國際創科中心的競爭力。他期望科技園公司繼續配合新田科技城發展，與新田科技城公司緊密協調，壯大創科生態圈。

 

科技園公司董事局新增兩名成員，七人獲續任

 

　　此外，財政司司長委任兩名新成員加入科技園公司董事局，並再度委任七名現任成員，任期由2026年7月1日起生效，為期兩年。新成員為趙偉仁教授及蒙美玲教授。獲續任的七名成員包括：陳智聰、周雪鳳、許漢卿、梁智邦、譚偉豪博士、謝小玲及容海恩。

 

　　即將卸任的兩名現任成員馬桂宜教授及黃永光，孫東教授感謝他們過去六年對科技園公司的寶貴意見及對香港創科發展的大力支持。

 

　　科技園公司成立於2001年，是政府全資擁有的法定機構，負責管理及營運香港科學園、三個創新園及創新中心，為香港創科發展提供基礎設施及支援服務。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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