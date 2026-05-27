政府建議網約車發牌上限1萬個，最快今年11月底批出牌照

運輸及物流局就網約車服務的規管細節，向立法會提交文件，提到整全考慮社會各界的意見、乘客的出行需求、網約車的實際運力及本地實際情況和行業發展等因素後，建議現階段以1萬為車輛許可證數目上限，並預計最早今年11月底陸續批出網約車服務牌照，以便持牌平台展開籌備工作，包括招募司機及認證。

（資料圖片）

網約車發牌上限1萬個，料可提供12萬個行程

政府建議，在明年8月22日開始，實施所有規管網約車的法律條文，即平台在今年獲發牌後，最多約有9個月籌備。而在明年8月22日後，所有網約車平台、司機及車輛均要領有效牌照及許可證。

政府指出，綱約車服務的本質是私家車車主，利用「閒暇時間」釋放車輛閒置運力，故相信日後在「人車綁定」要求下，大部分網約車司機會以兼職營運，預想部分人或因許可證費用、保險等成本考慮，而增加兼職時間。政府假設，每名網約車司機平均每日會營運約6小時，每小時可完成兩個行程，即每人每日平均可完成12個行程，即1萬個牌可每日提供約12萬個行程，與現時市民需求相若，相信將發牌數量上限定在1萬，也是一個審慎穩妥和合適做法。

網約車服務牌照費每年120萬元

網約車服務牌照費用方面，每年要支付120萬元牌照費用，有關費用稍高於收回成本水平。另外，車輛許可證和駕駛許可證上，建議按全數收回成本原則釐定，一張有效期不超過12個月的車輛許可證費用為1560元；而一張5年期的駕駛許可證費用為410元。當局會於《規例》中就網約車營運訂立一些罰則，例如無按法例要求向警員出示車輛許可證或駕駛許可證即屬犯罪，一經定罪，可被判罰款。

對網約車標示上，政府會要求網約車輛在指明位置和方式，展示其車輛證明書，任何人若未有展示而營運網約車即屬犯罪，一經定罪可判處第2級罰款，即5000元及監禁6個月。

若申請超出發牌上限，運輸署署長可決定抽籤等方法揀選

政府又指，若運輸署接獲申請數目超過該輪上限，署方可採取他認為適當的方法分配車輛許可證，包括抽籤、按署長在邀請申請時指明 的準則揀選，或綜合以上兩宗做法。同時，署長在進行抽籤或按指明準則進行揀選時，可優先考慮指定類別人士或車輛。

撰文：經濟通採訪組

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