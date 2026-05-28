公務員薪酬趨勢淨指標出爐，高中低層分別為4.12%、2.64%及1.17%

公務員薪酬趨勢調查初步結果出爐，公務員事務局局長楊何蓓茵表示，薪酬趨勢調查工作完成，高、中、低層公務員薪酬趨勢淨指標分別為4.12%、2.64%及1.17%。

楊何蓓茵表示，今次合共調查約104間公司，涉及15.5萬名僱員的數據。她強調，淨指標並非公務員薪酬調整考慮的唯一因素，只是行政會議參考的六大因素其中之一，局方下周會與職方代表會面，了解對薪酬調整的要求，及聽取對公務員士氣的看法，行政會議會充分考慮各項因素，做出平衡及合適的決定。

10月起推行公務員評核優化計劃，按常態分布評核表現

她又表示，將在10月1日開始，在政府各部門推行「公務員評核制度優化計劃」第一期，要求各評核人員按照常態分布，即是俗稱「拉Curve」，如實評核下屬工作表現，更有效區分員工不同工作表現水平，建立更嚴謹的評核及獎懲制度。

楊何蓓茵指，公務員獲發增薪點，必須與工作表現直接掛勾，只有工作表現令人滿意的公務員，先會獲發增薪點，被評為第四至六級的公務員，將不獲發增薪點；在新制度下，被評為第四至六級人數佔一成，但鑑於不同部門有不同狀況，制度提供緩衝，最多可將比例降至5%。

對於會否出現「交人頭」情況，她認為，制度提供一定彈性，局方亦強烈建議部門成立評核委員會，由熟悉職系的人員，評核不同職級的人員，相信能避免評核上的差異。

撰文：經濟通採訪組

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