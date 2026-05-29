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據報本港擬豁免基金經理業績花紅稅，旨在吸引投資人才

29/05/2026

　　香港正積極部署一項重大稅務改革，據《路透》引述市場參與者及熟悉相關計劃的消息人士透露，港府正考慮對基金經理的業績獎金免稅，以吸引全球頂尖投資人才落戶。一旦落實，香港將成為亞洲首個針對附帶權益（Carried Interest）向個人提供稅務豁免的主要金融中心，有望與杜拜看齊，並領先競爭對手新加坡。

 

　　目前，香港對與投資回報掛勾的業績花紅徵收最高達17%的稅項，對基金經理的回報構成直接影響。去年市場顯著上漲，不少亞洲基金經理獲得了超過100萬美元（約780萬港元）的業績花紅，頂尖表現者更高達5000萬美元（約3.9億港元）以上，稅務優惠的吸引力因而極為巨大。

 

據報本港擬豁免基金經理業績花紅稅，旨在吸引投資人才

 

　　業界人士指出，是次改革將使香港在附帶權益的稅務確定性方面超越新加坡，並更接近杜拜，當地個人毋須繳納所得稅。此舉被視為香港為鞏固其作為全球資產管理中心的重要舉措。波士頓諮詢公司本周發布的《2026年全球財富報告》更確認，香港已超越瑞士，成為全球最大的跨境財富管理中心。

 

　　德勤併購稅務服務合夥人Eric Lam形容業界對此反響熱烈，並正積極與客戶商討如何做好準備。他指出，德勤一直參與政府就提案進行的磋商，最近已在北京、上海和香港與資產管理公司舉辦了研討會。

 

　　目前，香港的附帶權益免稅措施僅適用於私募股權投資，且申請程序相當繁複。然而，新一輪改革擬將豁免範圍大幅擴展，Alvarez & Marsal Tax香港區董事總經理Adam Williams直言，若涵蓋對沖基金，將成為「顛覆行業遊戲規則的改變者」。提案亦計劃將退休基金、捐贈基金納入，並增加數位資產、碳信用、貴金屬等合資格投資種類。

 

　　財經事務及庫務局發言人表示，稅務計劃旨在「鞏固香港作為區域內首屈一指的資產及財富管理中心的競爭力」，以吸引更多基金和家族辦公室來港設立和營運。政府將於6月就優化基金、單一家族辦公室和附帶權益優惠稅制向立法會提交立法建議，進一步提升稅制的競爭力，吸引更多基金及家族辦公室在香港成立及營運。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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