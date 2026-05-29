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李家超周日率商貿代表團訪問哈薩克和烏茲別克，加強香港與中亞地區在金融等領域交流合作

29/05/2026

　　行政長官李家超將於5月31日率領商貿代表團，前往哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦訪問，加強香港與中亞地區在金融、貿易、基建、創新科技、綠色發展等多個領域的交流合作，建立新的商貿通道，開拓新興市場機遇。參與代表團的政府官員，包括律政司副司長張國鈞、財庫局局長許正宇、商務及經濟發展局局長丘應樺、行政長官辦公室主任葉文娟、創新科技及工業局副局長張曼莉等。

 

李家超周日率商貿代表團訪問哈薩克和烏茲別克，加強香港與中亞地區在金融等領域交流合作

（政府新聞處）

 

　　李家超表示，中亞地區經濟發展迅速，天然資源豐富，市場潛力龐大，與香港合作空間廣闊。哈薩克斯坦是中亞經濟大國，連接中國和歐洲的重要商業及物流樞紐，國內生產總值佔中亞地區約60%，是香港在中亞最大的貿易夥伴。烏茲別克斯坦位處中亞心臟地帶，與所有中亞國家接壤，是中亞人口最多的國家，既是區內重要經濟引擎，亦為香港拓展中亞市場的重要夥伴。

 

今次外訪代表團是本屆政府規模最大

 

　　李家超說，今次外訪代表團是本屆政府規模最大、人數最多、涵蓋企業範圍最廣，會進一步深化國際交往合作。代表團成員來自40多位香港商貿與專業代表和約30位內地企業代表，涵蓋工商、金融、法律、建築工程、物流、創科、高端製造、汽車產業等多個領域。此行將進一步發揮香港在「一國兩制」下內聯外通的獨特優勢，協助內地企業出海，優勢互補，同時積極向當地商界推廣香港優勢和投資機遇，吸引中亞企業善用香港平台拓展業務，做好香港「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色。

 

率代表團與當地商界建立聯繫，介紹香港優勢

 

　　李家超將首先訪問哈薩克斯坦，並會於6月3日轉往烏茲別克斯坦訪問。訪問期間，李家超會與兩國政府高層官員會面，加強政府層面高層次溝通，並帶領代表團與當地商界建立聯繫，介紹香港優勢，開拓商業網絡，亦會考察企業和設施，了解當地最新發展，探索合作機遇。

 

　
　　李家超將於6月6日返抵香港。他離港期間，由政務司司長陳國基署理行政長官職務。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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