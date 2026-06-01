李家超展開中亞訪問，預告將簽署多份合作備忘錄，馬時亨、李澤楷及陳翊庭等隨團

領商貿代表團到訪哈薩克的行政長官李家超，展開第一日訪問活動。李家超向代表團表示，今次是代表中國香港訪問哈薩克和烏茲別克，兩國政府都高度重，他亦會與對方政府官員會面，希望透過今次訪問為進一步建立相互關係創造環境和條件，讓香港與兩國的政府、企業、民眾變成對方的機緣和機遇。

行政長官李家超率領商貿代表團展開哈薩克斯坦訪問行程（政府新聞處）

李家超此前預告，將與哈薩克和烏茲別克簽署多份合作備忘錄，香港、內地和中亞兩國的公私營機構和企業亦會達成很多合作項目，期望可推動香港與中亞地區在不同領域加強交流合作，建立新的商貿通道，開拓新興市場機遇。

隨團的包括律政司副司長張國鈞、商務及經濟發展局局長丘應樺等，亦有大約70名香港和內地的商界代表，包括貿發局主席馬時亨、中華廠商會會長盧金榮、電訊盈科(00008)主席李澤楷及港交所(00388)行政總裁陳翊庭等。至於內地龍頭企業代表，則包括大型央企東風汽車、上市公司紫金礦業(02899)等。

李家超在首都阿斯塔納入住的酒店與一眾代表團成員拍攝大合照，大合照後，隨團的商界代表隨即與哈薩克投資局及哈薩克國家企業家商會，進行經貿與投資機會圓桌會議。據悉，訪問團下午會到訪「阿斯塔納樞紐」以及「阿斯塔納國際金融中心 」。

撰文：經濟通採訪組

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