  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

李家超展開中亞訪問，預告將簽署多份合作備忘錄，馬時亨、李澤楷及陳翊庭等隨團

01/06/2026

　　領商貿代表團到訪哈薩克的行政長官李家超，展開第一日訪問活動。李家超向代表團表示，今次是代表中國香港訪問哈薩克和烏茲別克，兩國政府都高度重，他亦會與對方政府官員會面，希望透過今次訪問為進一步建立相互關係創造環境和條件，讓香港與兩國的政府、企業、民眾變成對方的機緣和機遇。

 

李家超展開中亞訪問，預告將簽署多份合作備忘錄，馬時亨、李澤楷及陳翊庭等隨團

行政長官李家超率領商貿代表團展開哈薩克斯坦訪問行程（政府新聞處）

　　

李家超此前預告，將與哈薩克和烏茲別克簽署多份合作備忘錄，香港、內地和中亞兩國的公私營機構和企業亦會達成很多合作項目，期望可推動香港與中亞地區在不同領域加強交流合作，建立新的商貿通道，開拓新興市場機遇。

 

　　隨團的包括律政司副司長張國鈞、商務及經濟發展局局長丘應樺等，亦有大約70名香港和內地的商界代表，包括貿發局主席馬時亨、中華廠商會會長盧金榮、電訊盈科(00008)主席李澤楷及港交所(00388)行政總裁陳翊庭等。至於內地龍頭企業代表，則包括大型央企東風汽車、上市公司紫金礦業(02899)等。

 

　　李家超在首都阿斯塔納入住的酒店與一眾代表團成員拍攝大合照，大合照後，隨團的商界代表隨即與哈薩克投資局及哈薩克國家企業家商會，進行經貿與投資機會圓桌會議。據悉，訪問團下午會到訪「阿斯塔納樞紐」以及「阿斯塔納國際金融中心　」。

 

撰文：經濟通採訪組

【你點睇？】香港超越瑞士成為全球最大跨境財富管理中心，你認為最主要原因是？你認為本港未來能否長期維持該領先地位？ ► 立即投票

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

02800

盈富基金

26.320

異動股

01399

銳信控股

0.520

異動股

00005

滙豐控股

146.900

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02800 盈富基金
  • 26.320
  • 01399 銳信控股
  • 0.520
  • 00005 滙豐控股
  • 146.900
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 388.800
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 16.390
股份推介
  • 02618 京東物流
  • 13.540
  • 目標︰$16.00
  • 01898 中煤能源
  • 12.990
  • 目標︰--
  • 00992 聯想集團
  • 26.540
  • 目標︰$28.00
  • 00285 比亞迪電子
  • 29.800
  • 目標︰$36.50
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.450
  • 目標︰$5.74以上
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 479.600
  • 00100 MINIMAX-W
  • 671.000
  • 00981 中芯國際
  • 81.800
  • 00992 聯想集團
  • 26.540
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 130.800
報章貼士
  • 06613 藍思科技
  • 28.640
  • 目標︰$32.00
  • 06088 FIT HON TENG
  • 9.060
  • 目標︰$11.00
  • 02269 藥明生物
  • 35.160
  • 目標︰$40.00
熱炒概念股
即時重點新聞

02/06/2026 12:45  《午市前瞻》科技股發力恒指曾上250天線，美團首季轉虧前景仍暗淡

02/06/2026 12:38  恒地李家誠：預期今年本港樓價升5-10%，視乎物業銷售表現或會增加派息

02/06/2026 12:07  恒指半日喜漲370點報25768重返牛熊線，AI股風水輪流轉騰訊阿里報復式抽升

02/06/2026 12:13  港交所與阿斯塔納國際金融中心及阿斯塔納國際交易所簽MOU，加強與中亞市場互聯互通

02/06/2026 10:52  《異動股》騰訊AI助手傳月內推出，AI股舊升新跌稀宇智譜再挫4%

02/06/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入46.57億元，買康方生物沽聯想集團

02/06/2026 09:02  【大行炒Ｄ乜】美團績後大行目標變動不大，花旗狠削老鋪黃金目標四成

02/06/2026 11:35  《財資快訊》美電升報7.8381，一周拆息較上日微軟10基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

王維基：續打減價戰兼反駁動物實驗質疑，稱公司手持15億資產無意融資新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

AI Agent | FOCUS | 老黃跨界賣PC，算力在地掀桌？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

《魚缸博客》「資產負債表衰退」又係咩新term？香港有無機會要面對？新文章
品味生活
生活
人氣文章

財智談．陳家揚

當勞力士遇上陀飛輪
人氣文章

玩樂假期

CHIIKAWA ARTIVERSE特展︱8 月尖沙咀全球首座 CHIIKAWA 巨型迴旋木馬＋四大主題區＋免費應援扇＋早鳥門票攻略
人氣文章

智叻生活．Ada Chow

環保，就是賦予新生命：循環經濟與創科的溫度對話新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

Marvel回到過去之作《Spider-Noir》：選擇燦爛 Jazz Age 還是黑白 Film Noir？新文章
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

對抗外油內乾！3款「降溫系」護膚好物，為肌膚降溫兼深層保濕
人氣文章

先行入手．Onki Chan

韓國女團最強武器! TWICE Sana加持Polo Play包包誓成今夏大熱
健康好人生 Health Channel
人氣文章
過敏風險｜女子染髮致頭皮潰爛脫髮，醫生教1招自保 4類人不宜染髮
人氣文章
連續六年蟬聯「傑出香港健康產品網購平台大獎」堅守正品正貨打造專業健康網購平台
人氣文章
低成本凍齡秘訣｜55歲女子全球抗老奧林匹克奪亞，一年僅老0.46歲，公開黃金法則
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/06/2026 15:56
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/06/2026 15:56
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/06/2026 15:56
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/06/2026 15:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話02/06/2026
王維基：續打減價戰兼反駁動物實驗質疑，稱公司手持15億資產無意融資
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 中銀香港特選客戶7個月港元定存高達2.9厘，星...

01/06/2026 17:12

貨幣攻略

中東戰火 | 伊朗戰火91天，美伊達成延長停火備忘錄5點共識

29/05/2026 09:17

中東戰火

中國應如何回應「577」的警語？

28/05/2026 14:59

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區