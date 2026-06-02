李家超率70人商貿團訪哈薩克斯坦，推動一帶一路合作與金融創科對接

行政長官李家超昨日（1日）率領由香港及內地企業組成的商貿代表團，展開哈薩克斯坦訪問行程。代表團規模龐大，成員超過70人，涵蓋企業及專業界別。李家超與哈薩克斯坦總統托卡耶夫、副總理兼國家經濟部部長朱曼哈林等官員會面，並到訪當地科技園區及金融中心，就經貿、金融、創科及文化旅遊等領域深化合作交換意見。

行政長官李家超（左）在哈薩克斯坦阿斯塔納與哈薩克斯坦總統托卡耶夫（右）會面，就深化雙邊關係交流意見

推動金融合作：哈薩克斯坦企業在港上市及發行點心債

李家超與朱曼哈林會面時表示，哈薩克斯坦正推動經濟改革，香港作為全球三大金融中心之一、最大跨境財富管理中心及離岸人民幣業務樞紐，可為當地基建及改革提供多元靈活的資金支援。他舉例指出，去年一家哈薩克斯坦企業在香港和阿斯塔納同步上市，以及哈薩克斯坦開發銀行在港首次發行人民幣點心債，是兩地金融合作的標誌性成果。他歡迎哈薩克斯坦政府及企業繼續善用香港的金融樞紐優勢，透過上市、發債及項目融資聯繫環球投資者。

李家超與托卡耶夫會面：哈薩克斯坦是「一帶一路」首倡地

李家超（左三）與哈薩克斯坦副總理兼人工智能和數字發展部部長馬季耶夫（右三）見證雙方機構交換合作備忘錄

中午，李家超與哈薩克斯坦總統托卡耶夫會面並出席午宴。李家超表示，習近平主席於2013年在哈薩克斯坦首次提出共建「絲綢之路經濟帶」，哈薩克斯坦是「一帶一路」首倡之地，亦是香港在中亞最大的貿易夥伴，兩地經貿往來緊密。他指出，今次是特區政府成立「內地企業出海專班」以來首次由他率領的外訪，亦是規模最大的一次，成員包括香港和內地70多人的企業及專業代表。他期待此行達成多份合作協議，在貿易投資、金融服務、創新科技及文化旅遊等領域深化合作，開拓新興市場。

下午，李家超到訪當地科技和創新園區「阿斯塔納樞紐」，與哈薩克斯坦副總理兼人工智能和數字發展部部長馬季耶夫會面。他介紹香港在創科方面的發展，包括數碼競爭力全球第四、「深圳-香港-廣州」創新集群全球第一，以及正提速發展北部都會區（涵蓋河套香港園區、新田科技城、沙嶺數據園區等）。他歡迎哈薩克斯坦創科企業落戶香港，結合本地創科生態及科研實力，開拓國際市場。

金融中心合作：阿斯塔納國際金融中心與香港協同

李家超亦到訪阿斯塔納國際金融中心，與總裁別科圖爾沃夫會面。該中心是哈薩克斯坦於2018年成立的國家級金融特區，在東歐及中亞金融中心排名第一，吸引超過5500家企業註冊。香港在《全球金融中心指數》排名第三、亞洲第一。兩地金融中心均實行普通法制度，可在資本市場聯通、資產管理、綠色金融及金融科技等領域加強合作。

晚上，李家超出席哈薩克斯坦總理別克捷諾夫所設的晚宴。今日（2日）他將率領代表團繼續訪問行程。

撰文：經濟通採訪組

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