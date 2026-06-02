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李家超：將與哈薩克達成43份備忘錄及合作協議，明年首季開通阿拉木圖直航航班

02/06/2026

　　正率團出訪中亞的行政長官李家超表示，哈薩克的訪問行程已取得多項成果，將達成43份備忘錄及合作協議，涵蓋經貿、投資、金融服務、科技、教育、航空及綠色金融等多個範疇。

 

李家超：將與哈薩克達成43份備忘錄及合作協議，明年首季開通阿拉木圖直航航班

 

明年首季開通阿拉木圖直航航班，料每周多於一班

 

　　他指出，香港的航空公司將於明年首季開通往來香港和哈薩克阿拉木圖的直航班機，預料每周將多於一班機，雙方亦協議加強人工智能和數字發展的合作，推動數碼基建發展；香港三大創科園，即數碼港、科技園、港深創科園將與阿斯塔納樞紐加強創科合作。

 

港交所與阿斯塔納樞紐及阿斯塔納國際金融中心加強合作

 

　　李家超又稱，港交所(00388)與阿斯塔納樞紐及阿斯塔納國際金融中心加強合作，促進綠色金融生態系統的發展，探索跨境上市機會及大宗商品市場的機遇；香港的資本公司與哈薩克主權財富基金共同投資1億美元，在哈薩克建立區域血液淨化產品製造中心。

 

香港兩所大學將與納扎爾巴耶夫大學簽署MOU

 

　　他續指，代表團明日將會到訪納扎爾巴耶夫大學。國家主席習近平2013年就是在這所大學，提出一帶一路倡議。李家超說，香港的兩所大學明日將會和納扎爾巴耶夫大學簽署合作備忘錄，進一步拓展香港與哈薩克學校之間的合作。代表團亦會到訪國家博物館。他和代表團明日稍後會轉往烏茲別克繼續訪問行程，之後再作總結。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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