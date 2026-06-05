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李家超總結中亞行：96項協議總值16.5億美元，烏茲別克將在港設總領事館

05/06/2026

　　行政長官李家超昨日（4日）在烏茲別克斯坦塔什干總結為期數日的中亞訪問行程。他宣布，此行共達成96份合作協議及備忘錄，涉及具體金額總值超過16.5億美元。烏茲別克政府已同意在香港設立總領事館，雙方亦將就30天互免簽證安排推進落實細節。

 

李家超總結中亞行：96項協議總值16.5億美元，烏茲別克將在港設總領事館

 李家超與一眾隨團官員在烏茲別克斯坦塔什干會見傳媒

 

直航與經貿辦：阿拉木圖航線明年首季開通，正研究中亞設經貿辦

 

　　李家超在記者會上透露，香港與烏茲別克斯坦已草簽民用航空運輸協定，雙方航空公司可立即按協議草案推進航班落實。目前已有航空公司積極部署開通直航航線，包括考慮頻密程度及合作模式，預計明年首季可實現香港直飛哈薩克斯坦阿拉木圖。關於在中亞設立經濟貿易辦事處，李家超表示個人有此想法，已要求特區政府總結經驗，研究設立的效能及部署。

 

李家超總結中亞行：96項協議總值16.5億美元，烏茲別克將在港設總領事館

李家超（左二）與烏茲別克斯坦外長賽爾多夫（右二）會面，並見證雙方政府代表就互免簽證互換照會

 

李家超歸納此行八大成果：

 

　　（一）政府高層聯繫：與兩國達成多領域合作共識，烏茲別克同意在港設總領事館。

　　（二）簽訂多項協議：政府層面簽署15份協議，企業及機構層面達成81份，總值超16.5億美元。

　　（三）雙邊協定磋商：啟動全面性避免雙重課稅協定、促進和保護投資協定，以及「認可經濟營運商」互認安排。

　　（四）產業對接與科研：深化金融、科技、航空等項目合作。

　　（五）香港出海平台成效顯著：港企與內地企業「拼船出海」，發揮協同效益，貢獻81份合作協議。

　　（六）人員往來便捷：明年首季香港直飛阿拉木圖；與烏茲別克互免簽證期限將放寬至30天。

　　（七）人文交流：加強教育、科技、文化等領域合作。

　　（八）樞紐對樞紐合作：認同此模式可擴大區域合作空間，雙方將加強高層互訪。

 

出海專班首次出訪成果歷來最多

 

李家超總結中亞行：96項協議總值16.5億美元，烏茲別克將在港設總領事館

李家超（左）與烏茲別克斯坦總統沙夫卡特．米羅莫諾維奇．米爾濟約耶夫（右）會面

 

　　李家超指出，今次是「內地企業出海專班」成立後首次外訪，較去年中東之行規模更大、涵蓋範圍更廣，達成的協議數量為歷來最多。他強調，香港作為出海平台可提供三大助力：一是經貿網絡及專業服務，幫助內地企業精準對接；二是融資、上市、發債等金融支持；三是離岸人民幣交易中心作用--目前全球80%離岸人民幣交易在香港進行，有助內地企業在「一帶一路」項目中使用人民幣結算。

 

未來出訪部署：總結經驗，考慮新興市場

 

　　被問及會否在任期內再次率團出訪，李家超表示將認真總結此行經驗，考慮出訪地點對香港經貿發展及長遠策略的幫助。他回顧過去先後訪問東盟、中東，今次選擇中亞兩個大國，是因為中亞地處亞歐通道中心、資源豐富且與國家關係良好，未來會繼續研究部署。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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