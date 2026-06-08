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陳茂波：機器人店長紅磡開工，AI融入日常生活，「AI+產業與發展策略委員會」月內開會

08/06/2026

　　財政司司長陳茂波在最新網誌中表示，一家由香港投資管理有限公司引進的內地具身智能企業，即將在紅磡海濱營運首家境外的機器人全自主零售店，並派駐機器人店長以多種語言全天候服務顧客。他形容，機器人店長即將「開工」，標誌著人工智能（AI）已開始以更具體的形態進入市民日常生活，政府推動AI發展既為賦能產業、提升競爭力，亦希望為市民帶來便利，創造新亮點。

 

陳茂波：機器人店長紅磡開工，AI融入日常生活，「AI+產業與發展策略委員會」月內開會

（資料圖片）

 

　　陳茂波指出，該企業選擇香港作為零售店「出海」首站，正是瞄準香港國際化展示平台、對試用新技術的開放氛圍以及創科項目的高能見度。他強調，國際資本持續看好我國在新興及未來產業的領先優勢，香港作為重要國際籌融資中心，對初創及科企的吸引力進一步提升。

 

AI供給側布局：算力達5000 PFLOPS，沙嶺數據園區建設中

 

　　陳茂波回顧，過去幾年政府圍繞算力、基礎研究、人才及應用場景等關鍵範疇全速推動AI發展。目前本港整體算力達5000 PFLOPS，沙嶺數據園區已進入建設階段，預計2032年可提供18萬PFLOPS，相當於目前算力的36倍。人工智能資助計劃已批出逾30個項目，涵蓋大語言模型、醫學大模型及具身智能等領域；香港人工智能研發院將於下半年正式運作；科技園及數碼港已有近千家AI企業。透過官產學研投合作，香港正吸引更多國際AI高端人才以港為研發、交流及創業基地。

 

　　陳茂波透露，《財政預算案》宣布成立的「AI+與產業發展策略委員會」已順利組成，成員包括專家學者、商會、企業及園區公司代表，本月內將召開首次會議。由於AI賦能範圍廣闊，委員會初期除聚焦生命健康及具身智能外，亦會研究AI在交通運輸、文化創意產業及可持續發展等領域的策略應用。

 

全民AI培訓：撥款5000萬，目標5萬人次，涵蓋長者及學生

 

陳茂波：機器人店長紅磡開工，AI融入日常生活，「AI+產業與發展策略委員會」月內開會

一家由港投公司引進的內地具身智能企業，即將在紅磡海濱營運首家境外機器人全自主零售店

 

　　為推行「全民AI培訓」，政府已撥款5000萬元，邀請數碼港、香港科技園公司及生產力促進局，聯同科技企業、大專院校及行業商會籌辦AI應用學習課程、講座及比賽，預計今明兩個年度舉辦超過200場活動，總受惠約5萬人次。培訓形式多元化，針對學生會鼓勵實踐，如Hackathon、Techathon等；針對長者，會先培訓社區人士及學生作為「大使」，協助長者認識AI工具、避免受騙，促進長幼共融。

 

　　職業培訓方面，職業訓練局的高級文憑課程已將AI列為必修單元，並為不同行業度身訂造AI應用元素。《預算案》亦宣布僱員再培訓局將升格為「技能提升局」，提供包括AI應用在內的「技能為本」培訓，涵蓋在職人士轉型需求。

 

3億元優化數碼轉型計劃，扶持中小企應用AI

 

陳茂波：機器人店長紅磡開工，AI融入日常生活，「AI+產業與發展策略委員會」月內開會

 

　　陳茂波關注中小企在技術與營運升級中的需要。今年政府將撥款3億元推動優化版「數碼轉型支援先導計劃」，重點扶持中小企利用市場現成的AI及網絡安全數碼方案，協助預測消費趨勢、優化市場推廣及推動日常運作自動化。

 

　　陳茂波總結，香港一直在轉變中成長、在創新中進步。AI時代將考驗整個社會對科技創新的「準備度」，包括數字基建、規管制度、技術應用、創新體系及人才培訓等多個方面。他強調，要前瞻謀劃、做好準備、把握未來。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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