粵車南下 | 「粵車南下」擴展至大灣區九市，7月25日起每日名額增至200個

政府今日（8日）公布「粵車南下」的擴展安排。粵港雙方同意，將計劃逐步推廣至全廣東省，今年中先擴展至粵港澳大灣區全部九個內地城市。其中，新增深圳、佛山、東莞、惠州及肇慶五個城市，入境市區部分的每日預約名額亦由100輛提升至200輛，每車留港最多三天維持不變。

根據安排，今年6月15日起，新增五個城市的粵車可使用港珠澳大橋香港口岸自動化停車場的「易泊飛」服務。7月25日起，新增城市的粵車可經大橋入境香港，同時每日預約名額提升至200輛，並推出口岸停車場的「易泊遊」服務，供全部九個大灣區內地城市的粵車使用。粵港雙方目標在2027年第一季或之前，將計劃推廣至全廣東省21個城市。

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實施半年運作暢順，申請數字節節上升

「粵車南下」計劃於2025年底實施，與「港車北上」實現跨境自駕「雙向奔赴」。截至今年5月底，入境市區部分已批准約8400個申請，累計預約出行約6700架次，在內地勞動節黃金周期間更超額預約兩至三倍。口岸停車場「易泊飛」服務已有超過8600名用戶申請，預約使用車次超過4000架次。

運輸及物流局局長陳美寶感謝中央及廣東省政府的大力支持。她表示，「粵車南下」實施以來穩妥有序，已具備逐步擴展的條件。特區政府將繼續按照確保安全、有效分流、完備配套及簡便申請的策略推進計劃，讓更多內地城市的個人及家庭來港，帶動經濟增長，促進粵港融合發展。

撰文：經濟通採訪組

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