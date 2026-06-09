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李家超︰下周一開展首份《香港五年規劃》公眾諮詢，為期兩個月

09/06/2026

　　行政長官李家超出席行政會議前記者會表示，政府將於下周一（15日）開展香港首份《香港五年規劃》公眾諮詢，為期兩個月。

 

李家超︰下周一開展首份《香港五年規劃》公眾諮詢，為期兩個月

 

　　李家超指出，下周一當日會發布諮詢文件，並形容為「歷史性一步」，社會各界會實際受惠，包括鞏固香港創科等優勢地位、加快建設北都等；第二，讓香港找到更多發展機遇，包括國家發展帶給香港的商機，大灣區機遇等；第三，有助香港更好融入和服務國家發展大局，有利於一國兩制實踐，享有國家和國際機遇疊加的獨特優勢。

 

　　他指出，規劃將堅持「愛國者治港原則」及香港成功之道，落實發展經濟、改善民生目標，以改善民生為出發點和落腳點，結合有為政府與高效市場，作為策略性及可操作的指導文件，每年施政報告將有效對接規劃方向；諮詢文件將上載至專題網站及多個指定地點供市民查閱。

 

制訂國安附屬法例可清晰化法例界定機制，由特首發證明書是嚴謹及適當

 

　　立法會保安事務委員會及司法及法律事務委員會昨日討論制訂維護國家安全附屬法例，方向包括行政長官若發出證明書，認定某刑事罪行案件中有關作為涉及國家安全，即屬危害國安的罪行。

 

　　李家超表示，政府將透過訂立附屬法例，進一步清晰界定危害國家安全罪行的機制。根據《維護國家安全條例》第七條的規定，行政長官可發出證明書，證明某宗刑事案件屬於危害國家安全的罪行，從而明確哪些案件屬於特區法律下的「其他危害國家安全罪行」。此舉目的是減少法律爭議，讓公眾更清楚了解當證明書發出後，案件將按照維護國家安全的相關法律及一般刑事程序處理。

 

　　李家超強調，相關附屬法例並無增加法例的適用範圍、擴充罪行定義、增加罰則或任何權力，發出證明書是一項非常嚴謹和嚴肅的行為，行政長官作為特區首長對維護國家安全負有特別責任，會審慎行事。

 

　　他指出，不少涉及危害國安的敏感情報和資料，只有行政長官可閱讀或參考，尤其當案件涉及間諜活動，未必可在公開場合透露，又形容有關圖謀，不少涉及國家級高手，所以由行政長官行使權力發出證明書是適當。

 

港鐵將送出7.1萬張免費車票，電車、渡輪航線一連三日免費

 

　　李家超表示，7月1日是香港特區成立二十九周年，是一個值得全港市民共同慶祝的喜慶日子，特區政府將在十八區舉辦各項慶祝活動。當日，港鐵(00066)將送出7.1萬張免費車票，電車、渡輪航線將一連三日免費。

 

　　飲食方面，他指每年會有約1000間食肆，參加折扣優惠。另外，康文署多個室內外康樂設施，包括運動場地、泳池、水上活動、科學館、太空館常設展覽及香港濕地公園將免費開放；西九文化區M+指定展覽、香港故宮文化博物館專題展覽亦免費入場，海洋公園推出一票暢遊優惠門票，昂坪360纜車有折扣優惠，多個活化歷史建築及古蹟辦場地亦有免費或折扣安排；此外科學園、數碼港等亦會推動綠色生活。

 

　　政府稍後會在專題網站公布各項活動及優惠詳情，並感謝社會各界踴躍參與，鼓勵更多企業及機構加入，讓全城共同慶祝回歸二十九周年。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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