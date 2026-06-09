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公務員劃一加薪2%，追溯至4月生效，楊何蓓茵：考慮未來龐大財政負擔

09/06/2026

　　行政長官會同行政會議今日通過公務員薪酬調整方案，決定各級公務員劃一加薪2%，生效日期追溯至今年4月1日。公務員事務局局長楊何蓓茵在會見傳媒時表示，今次加薪已綜合考慮六大因素，包括經濟增長、生活開支上升、私人市場薪酬趨勢、政府財政狀況、公務員士氣及地緣政治變化。

 

公務員劃一加薪2%，追溯至4月生效，楊何蓓茵：考慮未來龐大財政負擔

 

　　今年薪酬趨勢調查結果顯示，高、中、低層公務員的薪酬趨勢淨指標分別為4.12%、2.64%及1.17%。最終政府決定劃一加薪2%，明顯低於高層及中層的淨指標，略高於低層指標。楊何蓓茵解釋，雖然過去一年香港經濟錄得增長，私人市場薪酬普遍上漲，但地緣政局持續不明朗，政府未來需要應付龐大的財務承擔，因此在調整薪酬時必須審慎理財。

 

　　她強調，行會經過平衡六大因素後作出決定，並非單純跟隨淨指標。她指出，香港公務員隊伍在效率方面獲評全球第二，表現優秀，但政府必須著眼長遠財政穩健，為香港未來發展做好準備。

 

工會早前要求加幅3%至4.12%

 

　　多個公務員工會早前先後約見政府表達加薪訴求，其中華員會要求劃一加薪4.12%，並指若加幅低於3.8%即等同變相減薪，呼籲政府考慮通脹因素。其他工會則要求加幅介乎3%至4.12%不等。最終政府拍板2%，低於工會普遍預期。

 

　　楊何蓓茵表示，會向職方解釋行會的考慮因素，相信他們能夠理解。下一步政府將聽取職方意見，再向行會匯報，然後提交立法會審議。

 

「跳point」評核不達標　可迫令退休

 

　　被問及引入「跳point」要「拉curve」的評核機制，會否令已達增薪點頂點的公務員無法獲得激勵，楊何蓓茵回應指，對於表現不足的同事，停止發放增薪點只是其中一個處理方法，政府亦會提供培訓和輔導，若仍不達標，會考慮迫令退休。

 

　　她表示，今次加薪是對公務員工作成果的肯定，有助提升士氣，同時亦體現政府審慎理財、量入為出的原則。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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