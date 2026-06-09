政府公布香港企業財資中心發展行動計劃，稅務優惠引入分級制度，年內進行公眾諮詢

財經事務及庫務局局長許正宇今日在企業財資中心論壇上，公布《香港企業財資中心發展行動計劃》。《行動計劃》提出針對性策略，加強香港成為跨國企業財資中心主要樞紐的實力，將香港提升為企業財資中心的主要基地，強化香港「引進來、走出去」的平台角色。

行動計劃有兩大目標，分別是吸引更多跨國企業在香港設立企業財資中心，以及協助已在港營運的企業財資中心擴大規模，充分利用香港完整的金融生態系統。

稅務優惠引入分級制度，年內進行公眾諮詢

《行動計劃》提出「4T」框架，鼓勵來自世界各地的跨國企業集中在香港管理資金、配置資產和管控風險，重點包括：革新稅制（Tax Revamp），政府將革新現行適用於企業財資活動的稅務優惠制度，引入更具競爭力的分級制度。措施包括優化現行寬減措施，並增設預審機制。獲批的企業財資中心及其關聯公司將享有更多稅務優惠、更高的稅務確定性及更大的合規彈性。政府今年內會進行公眾諮詢，目標是在明年上半年向立法會提交法例修訂建議。

持續擴展全面性避免雙重課稅協定網絡

持續擴展全面性避免雙重課稅協定網絡（Tax Agreements），政府現時已與57個經濟體簽訂了全面性避免雙重課稅協定，未來會持續擴展網絡，重點聯繫「一帶一路」沿線經濟體，讓以香港為基地的企業在對外拓展業務時可享有更大稅務確定性及避免雙重課稅。

針對新經濟領域企業作推廣，加強專業人才培訓

另外，針對性推廣（Targeted Promotion），政府會主動出擊，進行具針對性的市場推廣，戰略重點包括中國內地及亞洲企業，尤其是新經濟領域的企業。人才培訓及業界溝通（Talent and Dialogue）方面，政府將聯同業界加強專業人才培訓，透過持續的市場教育及專業發展，為行業的長遠發展建立優質人才庫。同時，政府會與業界更緊密溝通，務求充分掌握市場脈搏，為業界提供更全面的支援。

許正宇：行動計劃為企業財資中心業務在港發展勾畫清晰路向

許正宇在論壇致辭時提到，香港已躍居為全球第一的跨境財富管理中心，更是全球最大的離岸人民幣業務中心。香港的金融巿場體系成熟穩健且與國際接軌，一直以來為國內外的企業提供全面的金融和專業服務。

他說，在當前國際環境充滿不確定性之際，香港正能為跨國企業提供一個「風雨不動安如山」的營商平台，既安全、穩定，也深具可預期性。他鼓勵企業把握機遇，善用香港「引進來、走出去」的功能，將資金與業務重心匯聚香港集中管理。

許正宇表示，《行動計劃》為企業財資中心業務在香港發展勾畫清晰的路向。財庫局與相關政府部門和業界會共同積極落實《行動計劃》，一方面協助企業把握香港的獨特金融優勢，成為內地企業揚帆出海的「戰略母港」，海外企業進入中國內地乃至亞洲市場的理想門戶，同時推動香港資產管理業進一步發展。

企業財資中心論壇由財庫局、稅務局、金管局及投資推廣署主辦、香港中國企業協會財資中心委員會協辦，而國際商會中國香港區會則為支持機構。論壇吸引約150名來自世界各地的企業、商會和政府機構代表出席，共同探討企業財資中心的發展態勢，以及分享跨國企業在香港設立企業財資中心的成功經驗。

撰文：經濟通採訪組

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