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AI | 林定國：跨部門小組研優化AI法律配套，適時展開有關深偽技術立法工作

10/06/2026

　　律政司司長林定國出席立法會舉行前廳交流會後表示，律政司已牽頭成立跨部門工作小組探討廣泛應用人工智能的同時，亦要優化法律配套，希望建立良好環境促進人工智能發展，做好規範管理，確保可於在安心、公平情況下發展人工智能。

 

AI | 林定國：跨部門小組研優化AI法律配套，適時展開有關深偽技術立法工作

（林定國Facebook）

 

將適時展開有關深偽技術立法工作

 

　　他表示，留意到大家關注深偽技術等帶來的問題，相關政策局、特別是保安局正在研究，會適時展開有關立法工作，保障市民權益，尤其不可讓有心人透過非法盜用別人肖像等作欺詐，強調當局會完善有關方面的法律。

 

正檢視法例以打擊AI生成不雅圖片

 

　　至於如何打擊由人工智能生成的不雅圖片，林定國表示，若透過任何形式製作不雅圖片，而對象為需要特別保護群組，例如青少年，一定需要有效法律以作打擊及壓制，相關政策局正檢視相關法律，最重要是保護青少年。

 

　　針對被盜用肖像或聲音的問題，他表示，現時有相關知識財產權保障，必然會探討有無優化空間。若當中涉及詐騙等刑事行為，無論是民事抑或刑事法律，當局都會全面檢討，確保有效保障相關人士權益。

 

政府有憲制責任不斷檢視完善國家安全法律

 

　　《維護國家安全（程序事宜）規例》生效，行政長官可發證明書將刑事行為列國安案件。林定國重申，政府有憲制責任不斷檢視並完善國家安全法律。被問及是否以便處理例如反修例案件，他指並非特別針對某一案件，強調是希望令有關法律更清晰，讓大家更理解實際運作，又指在完善國安法律上的原則，是盡量以有效率方法去做，強調跟足規矩。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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