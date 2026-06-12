李家超︰首份五年規劃有機會提早至今年第三季末推出

行政長官李家超接受電台訪問時表示，政府有空間將香港首份五年規劃的推出時間提早至今年第三季末。他認為愈早推出愈好，可清晰勾畫未來發展藍圖，讓每年的施政報告更聚焦回應及對接規劃的方向與要求。

政府原定於今年第四季推出該規劃。李家超指出，前期準備工作原本是最大挑戰。內地城市編製五年規劃通常需時18個月至兩年，而本港缺乏相關經驗。然而，現時編製進度比預期快，主要因為整個政府全力推動、社會各界積極配合，以及立法會議員透過協同機制，在各自專業領域提供報告及意見，大幅縮短了前期工作時間。

他透露，當局已充分調研內地不同城市的經驗，包括參考大灣區城市的五年規劃。其中，深圳與本港情況最接近，上海則最相似。此外，澳門已完成兩次五年規劃，其經驗亦有參考價值。

政府將於下星期一（15日）展開為期兩個月的公眾諮詢。李家超表示，期間會舉辦多場線上及線下諮詢活動，並考慮仿效施政報告的地區諮詢形式，由他親自向市民講解規劃內容及聆聽意見，希望凝聚社會共識，為日後落實規劃凝聚力量。他又提到，編製規劃是一項艱鉅的工作，當局會善用人工智能科技，主要用於資料分析及內容審核，以提升效率與準確性。

撰文：經濟通採訪組

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