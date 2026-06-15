香港五年規劃 | 諮詢文件涵蓋六部分包括加快北都建設，政府爭取今年第三季內發表正式文件

特區政府就香港經濟和社會發展第一個五年規劃展開公眾諮詢，公眾諮詢由今日（15日）起至8月14日結束，為期兩個月。政府發言人表示，邀請社會各界和市民積極參與公眾諮詢，就香港五年規劃發表意見。政府會細心聽取和研究各方的建言獻策，共同推動香港更好融入國家發展大局，建設更美好的香港。

爭取今年第三季內發表正式文件

政府將舉辦多場諮詢會，聽取立法會議員、不同界別代表和公眾對香港五年規劃的意見和建議。政府爭取在今年第三季內發表香港五年規劃正式文件。

諮詢文件涵蓋六部分，包括加快北都建設

諮詢文件涵蓋六個部分，包括「加快北部都會區建設及推進其他地區空間規劃」、「經濟、金融和貿易」、「創新科技和產業發展」、「民生及社會發展」、「區域合作發展」、「文體旅協同發展、綠色生活及其他」。

其中在關於北部都會區的部分，文件指出要以「規劃先行、基建帶動、產業導入、民生為本」為原則，透過北都建設、舊區更新、交通配套及智慧城市建設相互配合，促進產業、居住、休閒與公共服務的協調發展，建設更具活力和智能化的宜居城市。政策方向包括以原址用地、片區開發等多元模式提升土地開發效率及市場投資意欲；增加房屋和經濟用地供應，在未來五年產出超過7萬個房屋單位，以及100萬平方米經濟樓面面積。

強化「政產學研投」協作，加快AI科研成果轉化

五年規劃諮詢文件提到，強化「政、產、學、研、投」協作、精準引才留才，因地制宜打造科技創新和新型工業動力源，促進高端服務業擴能提質，同時大力推動傳統產業結構重塑。

諮詢文件亦就加快國際創新科技中心建設，提出初步前瞻性政策方向，包括優化創科園區、實驗設施、試驗平台及數據基建，支持研發成果由實驗室走向市場；進一步加強基礎科研投入，推動前沿科技、生命健康科技、先進製造、新能源、微電子及數據科學等重點領域發展。

此外，加快人工智能科研成果轉化和應用場景開發；引導企業投資和支持創科發展，發展更多科研成果如人工智能、數碼科技和生命健康科技等落地場景；提速提效建設河套香港園區和新田科技城。另外，要加強與內地在數據、資金、人才、市場等方面互聯互通，助力內地和香港的「產學研投」各展所長；並發展香港成為醫療創新樞紐，加速醫藥研發、臨床試驗、生物科技及精準醫療產業化。

強化應用型教育和技能培訓，完善精準引才留才策略

在打造國際高端人才集聚高地方面，文件提出強化應用型教育和技能培訓，完善精準育才、引才、留才策略，加大面向國際的引才力度；便利香港人才進出內地和在內地工作；吸引非本地學生來港就學；推動公帑資助大學積極舉辦更多交流活動，以提升本地學生的國際視野。

撰文：經濟通採訪組

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