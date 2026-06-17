李家超：夏寶龍調研予四個肯定，包括肯定特區政府編制五年規劃工作

中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍完成一連兩日在港考察調研，他傍晚由深圳灣口岸返回內地，行政長官李家超到場送行。

夏寶龍到訪洪水橋╱厦村新發展區社區聯絡中心，聽取發展局局長甯漢豪（前排左）匯報該新發展區規劃和建設情況

李家超在深圳灣口岸見記者時表示，感謝夏寶龍給予指導及意見。他說夏寶龍在港考察期間，聽取了特區政府有關制定香港首個五年規劃的工作匯報，並指出五年規劃應是一個方向性、策略性、可操作的指導文件，行政長官每年的施政報告對接回應五年規劃的要求和方向，定下目標和匯報進度。

夏寶龍調研予四個肯定，包括肯定特區政府編制五年規劃工作

李家超引述夏寶龍總結行程時，給予四個肯定，包括肯定特區政府編制香港首個五年規劃的決心和推進工作；維護國家安全方面的努力；肯定香港的經濟發展；以及特區政府在科技創新方面的建設。

李家超說，對於夏寶龍今次來港考察，他有四點啟發，包括會全力以赴做好五年規劃的編制工作；進一步加快北部都會區建設，並以大學城區作為發展大學城的方針，涵蓋教育、科技、人才、產業和城市建設五個元素，共同配合發展，激發教育科技人才一體化發展。

100公頃大學城將發展成逾千公頃大學城區

李家超又說，大學城區的空間規劃，除了政府早前規劃的100公頃校園空間，更應擴大至包含科技空間、產業空間和城市空間的融合布局，達至1000公頃或以上的總體大學城區規劃，發揮更大匯聚人才的作用；另外政府亦會進一步加快河套深港創新合作區香港園區的建設。

夏寶龍到訪洪水橋及大學城選址考察

夏寶龍到訪古洞北新發展區

夏寶龍昨日（16日）上午抵港，就香港對接國家「十五五」規劃及推動北部都會區建設，進行為期兩日考察調研。他在李家超、中聯辦主任周霽等人陪同下，先前往洪水橋／夏村新發展區社區聯絡中心，之後又到訪規劃中的大學城選址考察；逗留約半小時後，再到訪元朗攸壆路簡約公屋，房屋局局長何永賢在場帶他參觀一個社區中心。

甯漢豪在洪水橋／厦村新發展區社區聯絡中心，向夏寶龍匯報該區規劃及建設情況。她表示，洪水橋／厦村新發展區將是北都較早成形的發展區，大學核心設施用地將於今年底起至五年規劃期中段陸續完成平整；政府已成立洪水橋產業園公司，預計年中投入運作；區內約11公頃的「片區開發」用地正進行招標，7月初截標。

何永賢向夏寶龍介紹簡約公屋興建進度

夏寶龍到訪一戶居於元朗攸壆路「簡約公屋」的家庭，與居民交流

何永賢表示，很榮幸夏寶龍視察攸壆路項目，向他介紹該項目入住一年多後，已經完全住滿居民，其他項目將陸續在今年下半年供應約兩萬個單位，達到2026/27年度目標。她續稱，與夏寶龍探訪第一戶入住該項目的居民，他們入住後大大改善居住環境和租金負擔，將於約半年後更可搬入傳統公屋，認為體現簡約公屋的意義。她續稱，向夏寶龍介紹組裝合成法，在珠海、惠州和江門等大灣區廠房，以組件形式建造房屋，因此可以快速大量興建單位。

陳美寶講解北都交通運輸及物流配套

夏寶龍到訪河套港深創新及科技園，了解園區整體發展規劃及最新進度

另外，運輸及物流局局長陳美寶亦向夏寶龍講解北都的交通運輸及物流配套，以及本港遊艇經濟的發展。運輸及物流局在社交專頁表示，未來的洪水橋站將是三線匯聚的策略樞紐，全面打通港深經濟與生活圈；而香港第100個重鐵站古洞站將於來年投入服務。北環線主線將連接古洞站至錦上路站，支線則由新皇崗口岸連接至新田站，成為大灣區融合發展的重要通道。

撰文：經濟通採訪組

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