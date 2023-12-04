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雷蒙多︰中國是最大威脅非朋友，須阻其獲半導體技術

04/12/2023

　　美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)形容，中國並非朋友，而是美國歷來最大的威脅，呼籲必須阻止中國獲得半導體及先進技術。

 


　　雷蒙多在加州出席年度國防論壇發表演說，同場的包括多間半導體企業代表。她稱華府限制向中國出口半導體可能會令美企收入受損，但強調國家安全比短期利潤更加重要，維持民主和法治對貿易亦更為有利，企業合作捍衞國家安全是值得做的事。

點名英偉達開發中國版芯片，或適得其反

　　她又特別點名芯片製造商英偉達(Nvidia)，指該企業近日針對中國市場研發性能略低於出口限制的芯片，以避過出口限制，認為這是企業運作模式，但最終只會令華府加強管制，適得其反。


　　雷蒙多表示，中國不斷試圖找出繞過出口管制的方法，意味著華府必須思考如何加強管制，並與盟友一起執行，呼籲美國國會議員、業界及盟友共同合作，阻止中國取得對美國國家安全至關重要的半導體及先進技術。


　　她又說，現時美國商務部只有約2億美元預算，形容只是「數架戰機的成本」，需要有更多資源保障國家安全。


　　至於中方曾多次批評美國不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，實施單邊霸凌行徑，敦促美方應盡快取消對華半導體出口管制，強調中方將採取一切必要措施，堅決維護自身正當權益。

 

撰文：經濟通中國組

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