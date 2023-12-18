  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

英國國家電網據報因安全憂慮移除中國供應組件

18/12/2023

　　據英國《金融時報》周日(17日)報道，基於對網絡安全的擔憂，英國國家電網(National Grid)已開始從輸電網絡中移除中國國電南瑞科技(Nari Technology)(滬:600406)旗下一家子公司供應的組件。

 


　　報道引述英國政府一名官員稱，英國國家電網向英國政府通訊總部(GCHQ)下屬的國家網絡安全中心徵求意見後，於今年4月作出這個決定。


　　報道又指，英國國家電網以「合同機密」為由，拒絕置評。英國國家電網在一份聲明中表示，「我們非常重視基礎設施的安全，並採取有效的控制措施來保護我們的員工和關鍵資產，以確保我們能夠繼續可靠、安全地傳輸電力。」
　

涉國電南瑞子公司穩壓系統
　
　　報道稱，國電南瑞子公司NR Electric UK的一名員工表示，該公司已無法進入安裝這些組件的地點，而英國國家電網也沒有透露終止合同的原因。


　　另一位未透露姓名人士稱，有關決定是基於NR Electric UK供應的組件做出的，這些組件幫助控制和平衡電網，最大限度地降低停電風險。


　　目前尚不清楚這些組件是否仍留在英國輸電網絡中。

 

撰文：經濟通中國組

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

01967

信懇智能

0.237

異動股

00312

歲寶百貨

0.033

異動股

00291

華潤啤酒

32.300

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01967 信懇智能
  • 0.237
  • 00312 歲寶百貨
  • 0.033
  • 00291 華潤啤酒
  • 32.300
  • 00570 中國中藥
  • 4.310
  • 06862 海底撈
  • 13.560
股份推介
  • 00883 中國海洋石油
  • 16.660
  • 目標︰$17.80
  • 01038 長江基建集團
  • 45.750
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.840
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 95.250
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 321.800
  • 目標︰$380.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 69.700
  • 00700 騰訊控股
  • 268.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.050
  • 01769 思考樂教育
  • 4.880
  • 03690 美團－Ｗ
  • 86.350
報章貼士
  • 06160 百濟神州
  • 97.800
  • 目標︰--
  • 01836 九興控股
  • 10.980
  • 目標︰--
  • 02057 中通快遞－Ｗ
  • 158.900
  • 目標︰$194.00
熱炒概念股
  • 內房 More
  • 00119 保利置業集團
  • 1.410
即時重點新聞

05/03/2024 16:14  恒指全日跌433點報16162，京東健康阿里健康齊瀉8%

05/03/2024 12:29  【兩會焦點】政府工作報告精讀版：GDP增5%左右，發萬億國債

05/03/2024 10:24  【虛幣世界】比特幣貼近歷史高位，幣安暫見68686美元

05/03/2024 12:09  《午市前瞻》A股跑贏港股反映對內地經濟信心，海底撈表現料偏淡

05/03/2024 10:58  【外圍經濟】市場預測美國更接近減息，金價躍升至接近紀錄高位

05/03/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

05/03/2024 08:42  【大行炒Ｄ乜】大摩再劈藥明系目標，信義光能獲多間大行唱好

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

05/03/2024 16:26  《財資快訊》美電升報７﹒８２４２，兩周至一年均與上日維持不變

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

預算案| 唐英年：發債非妖魔可補足資金，西九不會一次過推地新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指| 恒指午後跌幅擴大至逾500點，醫藥股、科技股領跌新文章
人氣文章

新聞>香港政情

23條|林定國：立法絕不會對言論、新聞自由施加不合理限制新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

黎諾懿《婚後事》全裸露「股」出浴無用替身！太太李潔瑩竟嫌老公籮柚「唔夠Fit」
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】Swiftonomics引爆星洲，啟示盛事經濟 1
人氣文章

娛樂情報

葉子楣當年拍三級片堅持三點不露：一露咗就冇神秘感！為愛情收山近30年！談舊愛猝死痛哭：始終一齊26年
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

音樂會「梵志登與康特洛夫I」：仿如日光下的細雨，帶觀眾走在不需要打傘的雨季
人氣文章

Beauty

MUSEA Wellness Club：瑜伽、冥想、健身、拉筋，跟lululemon與PURE Fitness教練一起調節身心靈！
人氣文章

Art & Living

《可憐的東西》：Emma Stone全裸演出！從初生女孩到無止境的性探索，揭露文明社會下的女性枷鎖
健康好人生 Health Channel
人氣文章
減肥瘦身 | 金馬影后馬思純曾極端減肥導致復胖患高血壓！健康減55磅公開5招瘦身法！每朝榨「2種汁」助排毒增飽足感新文章
人氣文章
做運動收腹減脂易拉傷腹肌！輕則腫脹瘀青，嚴重難行路站立？傷後如何分階段進行康復運動？ 1
人氣文章
認知障礙 ︳ 記性愈來愈差懷疑患上認知障礙症？腦退化症不能逆轉？如何延緩？早中晚期症狀大不同！醫生：多食這三種食物可減患病風險！除了打麻雀可玩甚麼動腦筋？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 16:55
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 16:55
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/03/2024 16:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章香港要聞05/03/2024
預算案| 唐英年：發債非妖魔可補足資金，西九不會一次過推地
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金