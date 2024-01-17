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李強出席論壇年會預告全年GDP增5.2%高目標

17/01/2024

　　國家統計局今日公布2023年12月經濟數據及全年GDP增長，國務院總理李強昨日（16日）在達沃斯國際會議中心出席世界經濟論壇年會發表致辭時預告，預計2023年GDP增幅為5.2%左右，高於去年初5%左右的目標。他並稱，中國正以高質量發展全面推進中國式現代化，產業基礎、要素稟賦、創新能力等基本面良好穩固，經濟長期向好的總體趨勢不會改變，將持續為世界經濟發展提供強大動力。

 


　　李強表示，選擇中國市場不是風險，而是機遇，中國敞開懷抱真心歡迎各國企業繼續投資中國，重申將持續努力打造市場化、法治化、國際化一流的營商環境；穩步擴大制度型開放，繼續縮減外資準入負面清單。


　　李強表示，中國擁有超大規模市場，目前中國中等收入群體約4億多人，未來十幾年將倍增至逾8億人，會不斷發掘和釋放相關需求，繼續擴大對全球各地產品、服務的進口規模，加大在中高端製造業、生物醫療等領域對外資引進的力度。

5點建議，破解「信任赤字」

　　李強又提到，年會以重建信任作為主題，惟目前各地之間的信任顯然已被破壞，並會加劇全球經濟增長和和平發展的風險，呼籲各方放下成見，彌合分歧，團結一致破解「信任赤字」。


　　李強就經濟領域重建信任、加強合作分享5點建議，包括(1)加強宏觀經濟政策協調，匯聚經濟增長合力；(2)加強國際產業分工協作，維護產業鏈供應鏈暢通穩定；(3)加強國際科技交流合作，技術變革惠及人類；(4)加強綠色發展合作，積極應對全球氣候變化；及(5)以及加強南北合作、南南合作，建設普惠包容的世界經濟。

 

撰文：經濟通中國組

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