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【安倍遇刺】男子持霰彈槍從後開三響　安倍晉三中彈心肺停止

08/07/2022

　　日本放送協會(NHK)記者現場報道，日本前首相、執政自民黨資政安倍晉三今日(8日)上午11時30分，在奈良市為周日(10日)參院選舉站台演講時，現場疑似傳出槍響。
 

　　目擊者稱，一名男子持霰彈槍從安倍身後開3槍，安倍胸部流血倒地，心肺停止。一名疑兇被制服。

 

安倍晉三（電視畫面截圖）

 

　　安倍晉三遇刺消息令日圓匯價出現短暫波動，美元兌日圓由136.05急跌至135.35後回穩，其後反彈至接近135.80，目前持穩在135.60水平。日經225指數9月期貨則升100，報26590點。

 

　　最新消息指，年約40歲、身穿灰色圓領T男子，名為山上徹也，從安倍晉三身後3米處，共開槍2響。


　　一名目擊槍擊過程的女學生向日媒表示，男子開首槍時，現場冒出濃煙，安倍仍然站立。男子隨即開第2槍，安倍倒在血泊。


　　男子開槍後並未逃離，被眾人制服。現場可見隨行人員為躺臥地上的安倍急救。他隨後被直升機送往奈良縣立醫科大學病院搶救。

 

 

安倍晉三（CNS資料圖片）

 

　　安倍晉三出身日本自民黨政治世家，生於1954年，今年67歲。他於2006年接替小泉純一郎，首次出任日本首相。但僅在任一年便因病辭職。他在2012年再度出任首相，至2020年再度因病辭職，成為日本在任時間最長的首相。


　　安倍外祖父岸信介、外叔公佐藤榮作曾任日本首相，父親安倍晉太郎曾任日本外相。安倍1982年初入政壇，1993年在山口縣當選眾議員，歷任內閣官房長官、自民黨總裁、自民黨幹事長，為安倍派會長，是黨內最具影響力的派閥領袖。

 

撰文：經濟通市場組、國金組

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