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28中企入美國實體清單，包括在港待上市AI獨角獸

03/03/2023

　　據外電報道，美國商務部昨日(2日)宣布，將28個中國企業及個人、以及1家台灣企業加入實體清單，當中包括全球最大基因組學公司華大基因(深:300676)、人工智能計算公司浪潮集團、晶片製造商龍芯，及去年9月來港遞表申請IPO的內地AI獨角獸第四範式4Paradigm Technology Co.Ltd。未經華府批准，美國企業將不得向清單上的實體出口產品。


　　此次被加進清單的還有巴基斯坦和俄羅斯等國公司。美國指，上述實體違反美國國家安全或外交政策利益的活動的重大風險。而將4Paradigm Technology列入清單，因指控其與軍方有關。美資投行高盛是第四範式聯席保薦人。

美商務部長:正研究限制對華投資，但如何推進仍需慎重

　　美國商務部長雷蒙多表示，拜登政府正在考慮一項先導計劃(pilot program)，以解決向中國投資的風險。她估計，美國可能要數月來落實有關先導方案。


　　雷蒙多表示，有很多美國養老基金投資於中國，這涉及人民的退休金，並不希望它範圍過大，任何過於廣泛的措施都會傷害美國就業者和經濟。她又指，該方案限制美國投資者入股某些中國公司，而其措施不應過於廣泛或觸及401(k)或退休計劃。


　　她補充，美國不想不必要地升級，但不希望美國的創投基金投資於中國軍隊會使用的半導體技術或人工智能技術。不過，目前尚不清楚美國政府何時最終確定任何對外投資限制。

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