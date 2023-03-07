  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

人民幣首超美元，成莫斯科交易所2月交易額最大貨幣

07/03/2023

　　俄羅斯報章《生意人報》(Kommersant)周一(6日)報道，據莫斯科交易所今年2月統計，人民幣佔主要貨幣交易總額的近40%，有史以來首次超越美元，成為該交易所月度交易額最大的貨幣。

 

 

　　數據顯示，莫斯科交易所2月人民幣交易額逾1.48萬億盧布(折約合196億美元)，較1月增長三分之一。2月以美元結算的交易額也有所增長，達到1.42萬億盧布(約合188億美元)，增幅為8%。從整體比例看，2月各類貨幣交易額中，人民幣佔主要貨幣交易總額的近40%，美元佔略高於38%，歐羅佔比為21.2%。


　　俄烏戰爭在去年2月爆發後，在美國和歐盟擴大制裁下，俄羅斯退出以「非友好國家」貨幣進行的交易。戰爭爆發前，莫斯科交易所的美元交易額佔87.6%，歐羅佔11.9%，人民幣僅佔0.32%。此外中國海關數據顯示，去年中俄貿易額增長29.3%，超過1900億美元。

俄中貿易額中有一半是以盧布和人民幣結算

　　俄羅斯索夫科姆銀行首席分析師瓦西里耶夫表示，俄中貿易額中約有一半是以盧布和人民幣結算的，預計未來幾個月份額將會繼續增加。西方對莫斯科交易所和俄國家清算中心實施制裁的持續風險，以及俄銀行推行的去美元化政策，也導致了對不友好國家貨幣需求的下降。

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回國際動態

相關資料 - 

人民幣

最新人民幣 / 港元

1.1365

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00883 中國海洋石油
  • 11.380
  • 01299 友邦保險
  • 76.550
  • 02382 舜宇光學科技
  • 87.950
  • 02318 中國平安
  • 50.700
  • 00511 電視廣播
  • 8.660
股份推介
  • 01050 嘉利國際
  • 1.020
  • 目標︰$1.20
  • 06638 金融壹賬通
  • 1.610
  • 目標︰--
  • 01833 平安好醫生
  • 21.000
  • 目標︰--
  • 00390 中國中鐵
  • 5.290
  • 目標︰$5.50
  • 02877 神威藥業
  • 7.470
  • 目標︰$7.75
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 81.050
  • 00700 騰訊控股
  • 342.600
  • 00005 滙豐控股
  • 53.850
  • 00941 中國移動
  • 64.650
  • 00001 長和
  • 47.850
報章貼士
  • 03996 中國能源建設
  • 1.060
  • 目標︰--
  • 00291 華潤啤酒
  • 60.550
  • 目標︰$70.00
  • 02208 金風科技
  • 6.800
  • 目標︰$8.00
熱炒概念股
即時重點新聞

16/03/2023 10:14  【連環爆雷】瑞信將從央行借入五百億瑞郎，能否挽回客戶信心存疑

16/03/2023 10:20  【大國博弈】中國連續5個月減持美債，規模降至8594億美元

16/03/2023 09:25  《異動股》瑞信爆煲再掀銀行股憂慮，滙控低開逾3%領跌金融股

16/03/2023 09:27  《異動股》電視廣播低開逾4%，再遭美資基金股東減持套現

16/03/2023 09:23  恒指低開341點報19197，滙控跌3.3%，渣打瀉7%

16/03/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３９﹒１２億元，買騰訊沽小米

16/03/2023 08:22  【大行炒Ｄ乜】保誠績後獲多行跟進，電能實業、長江基建遭降目標

10/03/2023 17:27  《嚟緊炒Ｄ乜》小鵬汽車下周派全年度業績，中線目標價６９銀

16/03/2023 10:21  《財資快訊》美電軟報７﹒８４８８，一個月拆息飆升至２﹒８％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

瑞信再爆煲？年報認控管不彰 大股東指不再「科水」 瑞士央行則表態支持
人氣文章

新聞>開市Good Morning

林家亨料繼續有美國銀行爆煲　三大要素降低對經濟影響
人氣文章

新聞>香港要聞

電腦系統懷疑死機 香港機場大逼爆
品味生活
生活
人氣文章

主場·日本．Katty

東京近郊2023｜國營常陸海濱公園必賞粉蝶花海懶人包！一文睇晒開花預想/交通酒店攻略/必食打卡甜品
人氣文章

命運占星台．占星師 Jupiter

土星入雙魚│水象及土象星座有甚麼考驗？邊個星座要學認真做事？邊個會有人事麻煩？
人氣文章

陳世味道．陳俊偉

去數碼港睇鹹蛋黃兼「偷食」！海景中菜廳食創意配搭松露叉燒、鵝肝釀刺參、青檸圍村牛肋肉！彩蛋甜品：薑茶水中花
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

日本大阪古著深度遊：精選3間高質、隱世名店！搜羅軍品、皮褸、街頭服飾
人氣文章

Fly with Luna．夏月

關西機場交通攻略：JR特急列車直出大阪市區超方便！遊客獨享限定套票優惠，京都入，大阪走！
人氣文章

Fashion

2023奧斯卡女星珠寶造型盤點！影后楊紫瓊鑽石髮冠盡顯優雅、Lady Gaga再戴Tiffany古董頸鍊，超吸睛！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
慢性淋巴球白血病潛伏達5至7年！可以全無病徵、無聲削免疫力！邊類人高危？
人氣文章
春天養生要食菠菜！清肝疏肝養肝、補血滋陰！多吃會腎結石？中醫：烹調前先做這一步！教你兩種食法美味有益
人氣文章
快活保養 | 早年白髮脫髮？壓力大心情差睡不好？仲容易生痱滋、神經痛？都市人不能低B！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/03/2023 11:12
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/03/2023 11:12
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/03/2023 11:12
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/03/2023 10:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話16/03/2023
瑞信再爆煲？年報認控管不彰 大股東指不再「科水」 瑞士央行則表態支持
人氣文章開市Good Morning16/03/2023
林家亨料繼續有美國銀行爆煲　三大要素降低對經濟影響
人氣文章香港要聞16/03/2023
電腦系統懷疑死機 香港機場大逼爆
人氣文章財經熱話16/03/2023
【虛幣世界】瑞信爆煲再嚇怕投資者，比特幣跌穿二萬四
人氣文章中國故事15/03/2023
《神州經脈》投資消費回暖工業仍遜　MLF增量逾兩年高　A股揚
人氣文章財經熱話15/03/2023
大行官媒齊指不受矽銀事件影響　內銀趁勢再炒價值重估全線反彈
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金