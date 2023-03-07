人民幣首超美元，成莫斯科交易所2月交易額最大貨幣

俄羅斯報章《生意人報》(Kommersant)周一(6日)報道，據莫斯科交易所今年2月統計，人民幣佔主要貨幣交易總額的近40%，有史以來首次超越美元，成為該交易所月度交易額最大的貨幣。

數據顯示，莫斯科交易所2月人民幣交易額逾1.48萬億盧布(折約合196億美元)，較1月增長三分之一。2月以美元結算的交易額也有所增長，達到1.42萬億盧布(約合188億美元)，增幅為8%。從整體比例看，2月各類貨幣交易額中，人民幣佔主要貨幣交易總額的近40%，美元佔略高於38%，歐羅佔比為21.2%。



俄烏戰爭在去年2月爆發後，在美國和歐盟擴大制裁下，俄羅斯退出以「非友好國家」貨幣進行的交易。戰爭爆發前，莫斯科交易所的美元交易額佔87.6%，歐羅佔11.9%，人民幣僅佔0.32%。此外中國海關數據顯示，去年中俄貿易額增長29.3%，超過1900億美元。



俄中貿易額中有一半是以盧布和人民幣結算



俄羅斯索夫科姆銀行首席分析師瓦西里耶夫表示，俄中貿易額中約有一半是以盧布和人民幣結算的，預計未來幾個月份額將會繼續增加。西方對莫斯科交易所和俄國家清算中心實施制裁的持續風險，以及俄銀行推行的去美元化政策，也導致了對不友好國家貨幣需求的下降。

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