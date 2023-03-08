白宮支持參議院法案禁TikTok，呼籲盡快通過

白宮表示，支持十名參議員提出的立法，賦予政府新的權力，禁止中國短片分享平台TikTok和其他可能構成國安風險的外國技術。白宮的支持可能會加速該議案獲得通過。



美國參議院12名跨黨派議員提出法案，授權商務部長雷蒙多，可基於國家安全考慮，制裁TikTok和其他構成國家安全風險的技術。有份牽頭提出法案的情報委員會主席沃納指，相信中國政府可透過TikTok控制用戶接收的信息，構成國家安全威脅，法案亦會同時適用於來自中國、俄羅斯、北韓、伊朗、委內瑞拉和古巴的其他技術，若商務部認為有國家安全風險，可以施加限制甚至完全禁止。



白宮國家安全顧問沙利文指，法案可授權華府預防有國家安全風險的外國科技服務，保護國民數據和國家安全，有助應對目前和防範未來的威脅，期待就法案與兩黨議員合作，促請國會加快行動，把法案提交總統拜登簽署。



TikTok發聲明回應指，禁令將等同禁止向全球數以十億計的TikTok用戶輸出美國文化和價值觀。



TikTok推新計劃說服歐洲官員其數據安全



據外電引述消息報道，TikTok正推出名為「三葉草計劃」，旨在說服歐洲政界人士相信公司正在保護歐洲用戶數據安全。

知情人士稱，第一站是倫敦。TikTok高管周一(6日)向英國政治顧問、智庫和其他決策者介紹了其保護歐洲用戶數據安全的計劃。該計劃的代號參考了愛爾蘭的知名標誌，TikTok打算在愛爾蘭建立兩個數據中心來存儲歐洲用戶的數據。

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