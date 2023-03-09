阿根廷農作物收成下降，乾旱情況嚴重

美國農業部在月度供需報告中表示，乾旱天氣令阿根廷農作物收成下降，預測今年將只收穫3300萬噸大豆，比2月份的預測下跌了20%，是2009年以來的最低收成。



玉米方面，美國農業部預測阿根廷的收成為4000萬噸，低於1個月前預測的4700萬噸，亦低於接受《彭博社》調查的分析師所預測的4350萬噸。



分析指，乾旱對農作物的影響嚴重，可能導致阿根廷的GDP在2023年萎縮3%，情況令人擔憂。

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