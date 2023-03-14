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俄羅斯提出延長糧食協議60天，烏方拒絕指違協議

14/03/2023

　　俄羅斯表示，對延長糧食協議「黑海糧食計劃」持開放態度，同意延長60天，但烏克蘭拒絕。


　　烏克蘭表示，之前簽定的條款容許延長120天，只延長60天違反協議，烏克蘭現時正等待聯合國和土耳其作為該協議擔保人的官方立場。


　　自去年7月開始以來，確保可以從3個港口安全出口農作物的「黑海糧食計劃」已使烏克蘭能夠運出超過240萬噸糧食。若無法延期，將於本月18日結束。

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