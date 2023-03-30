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教宗方濟各因肺部感染入院並接受治療

30/03/2023

　　梵蒂岡表示，教宗方濟各出現呼吸困難後，因肺部感染住院，並將繼續治療數天。


　　現年86歲的方濟各被送往醫院進行檢查，結果顯示為呼吸道感染，並非新冠，需要接受藥物治療。


　　方濟各出生於阿根廷，是第一名來自美洲的教宗，也是自敍利亞籍的格列高利三世以來第一名擔任該職位的非歐洲出身教宗。

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