匯豐英國六家分行下周起停業，年內將再有逾百分行關閉
12/04/2023
英國媒體報道Z，匯豐銀行表示，由於親臨分行的客戶減少，因此其六家位於英國的分行將於下星期開始停業。集團並預告當地再有逾百家分行會於今年內關閉。
匯豐將協助其客戶轉而使用向數字銀行服務。
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12/04/2023
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/04/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/04/2023 18:18
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/04/2023 16:40
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