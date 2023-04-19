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聯合國:印度超越中國成為世界人口第一大國

19/04/2023

　　聯合國周三(19日)發布的數據顯示，印度已經超越中國，成為世界上人口最多的國家。印度現時人口數量超過14.28億，略多於中國的14.25億。印度目前的經濟規模在亞洲名列第三，卻擁有亞洲近五分之一的人口，且一半人口年齡不足30歲，未來幾年勢將成為世界上經濟增長最快的主要經濟體。

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