聯合國:印度超越中國成為世界人口第一大國
19/04/2023
聯合國周三(19日)發布的數據顯示，印度已經超越中國，成為世界上人口最多的國家。印度現時人口數量超過14.28億，略多於中國的14.25億。印度目前的經濟規模在亞洲名列第三，卻擁有亞洲近五分之一的人口，且一半人口年齡不足30歲，未來幾年勢將成為世界上經濟增長最快的主要經濟體。
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/05/2023 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/05/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/05/2023 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/05/2023 16:40
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