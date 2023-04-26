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據報多位共和黨參議員敦促拜登制裁華為雲和阿里雲

26/04/2023

　　據《路透》報道，九位美國共和黨參議員以國家安全擔憂為由，敦促拜登制裁華為雲和阿里雲，及其它中國的雲服務提供商包括百度雲和騰訊雲。


　　報道指，參議員Bill Hagerty帶頭商務部、國務院和財政部致信拜登政府，表示中國雲計算公司越來越多地與某些受制裁的外國實體打交道，這直接挑戰了美國的國家安全和經濟安全利益。這封信還要求拜登政府官員將阿里雲列入商務部的出口管制名單，稱其與中國軍方的密切聯繫「使其成為明顯持續的國家安全威脅」。


　　《路透》去年1月曾報道稱，拜登政府正在審查電子商務巨頭阿里巴巴(09988)的雲業務，以確定其是否對美國國家安全構成威脅。審查的重點是該公司如何存儲美國客戶的數據，包括個人信息和知識產權，以及中國政府是否可以訪問這些數據。

美國將斥資110億美元用於研發晶片，以增強經濟和國家安全

　　據《彭博》報道，美國政府將建立一個由先進計算機晶片設計和工程設施組成的網絡，計劃焦點是斥資110億美元用於研發，以增強美國的經濟和國家安全。計劃的目標包括在美國生產最新的半導體技術，縮短從設計到商業化的時間，並培訓技術員、工程師等人員。其旨在聚集整個行業的利益攸關者，包括晶片設計人員、大學和社區學院、州和地方政府、製造商、工會和投資者等。

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