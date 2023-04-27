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習近平與澤連斯基通電話，中方將派代表訪烏等國溝通

27/04/2023

　　國家主席習近平26日下午應約與烏克蘭總統澤連斯基通電話接近1小時，就中烏關係和烏克蘭危機交換意見。習近平表示，中國將派出歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，就正式解決危機同各方進行深入溝通。這是俄烏開戰以來，兩人的首次通話。

 



中方不隔岸觀火也不拱火澆油  更不幹趁機牟利的事

　　習近平在通話中表示，烏克蘭危機複雜演變，對國際形勢產生重大影響，中方始終站在和平一邊，核心立場就是勸和促談。中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方，作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，既不會隔岸觀火，也不會拱火澆油，更不幹趁機牟利的事。他強調，對話談判是唯一可行的出路，核戰爭沒有贏家，有關各方都應該保持冷靜克制，真正從自身和全人類的前途命運著眼，共同管控好危機。希望各方從烏克蘭危機中深刻反思，通過對話，共同尋求歐洲長治久安之道。


　　習近平說，中烏關係走過31年發展歷程，達到戰略夥伴關係水平，他讚賞澤連斯基總統多次表示重視發展中烏關係和對華合作，感謝烏方去年為中國公民撤離提供大力協助。相互尊重主權和領土完整是中烏關係的政治基礎，中方發展中烏關係的意願是一貫、明確的。無論國際風雲變幻，中方願同烏方一道推進兩國互利合作。

澤連斯基：感謝提供人道援助

　　據《新華社》報道，澤連斯基向習近平介紹了對當前烏克蘭危機的看法，並感謝中國提供的人道援助。他讚賞中國的非凡成就，在國際事務中秉持聯合國憲章宗旨和原則，以及在國際舞台上發揮的巨大影響力。烏方恪守一個中國政策，希望同中方開展合作，歡迎中方為恢復和平、通過外交手段解決危機發揮作用。


　　中國外交部就指出，本次通話顯示出中國在國際事務中客觀公正立場和大國擔當，為協助解決危機所做的事情是光明正大。


　　澤連斯基辦公室形容這是一次有意義的通話，並宣布任命前戰略工業部長里亞比金為新任駐華大使。


　　俄羅斯外交部表示注意到中國為促成談判作出的努力，同時批評烏克蘭拒絕解決問題，與一些西方國家聯手阻撓和平。

 

澤連斯基稱不能為和平讓步領土  美歡迎中烏領袖通話

 

　　國家主席習近平26日下午應約同烏克蘭總統澤連斯基通電話，這是俄烏戰事爆發一年多以來兩人首次通話。澤連斯基歡迎中方為外交解決危機發揮作用，形容通話有意義，指無人較烏克蘭更渴望和平，但不能為了和平而在領土問題讓步，烏克蘭必須恢到1991年邊界內的領土完整，強調所有國家不應在俄烏戰事中向俄羅斯提供協助，包括軍事技術合作及供應武器。


　　美國歡迎今次通話，白宮國家安全委員會發言人柯比形容是正面發展，讓習近平知道烏克蘭對於被非法及無端入侵的看法，但現在判斷能否促成有意義的和平建議或計劃為時尚早，重申除非獲得澤連斯基支持，否則任何和平協議都難以持久。


　　俄羅斯指，基輔政權將明知不現實的要求作為同意談判的前提，指任何和平呼聲都難以被受美國操縱的傀儡接受。

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