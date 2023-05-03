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伯恩斯:關注中國對美企懲罰行動，尋求穩定對華關係

03/05/2023

　　美國駐華大使伯恩斯出席華盛頓一個智庫的活動並發表講話稱，美國已準備好與中國舉行高層會談，希望在兩國之間建立更好的溝通渠道。他表示美國尋求穩定對華關係，重申美國的一中政策不變，希望兩岸和平解決分歧。


　　伯恩斯表示，美國非常關注中國最近對一些美國公司採取的懲罰性行動。他說，中國日前通過的新版《反間諜法》可能危及學術研究人員、教授和記者，並令一些公司在作出商業決策之前所需的正常活動和盡職調查成為非法。他說，如果將有關立法與中國政府最近對幾家美國公司採取的懲罰性行動聯繫起來，情況令人關注。美方打算與中國政府充分討論有關問題。


　　伯恩斯又說，很多外國公司因為中國經濟的對外開放存在不確定性，正在推遲在中國的投資。而伯恩斯亦已警告美國公司，要嚴格遵守有關禁止從新疆進口商品的美國法律。他又指出，因應中國新冠限制和減少發放簽證，目前只有大約350名美國學生在中國學習，形容過去三年社會上出現脫勾現象，情況是不健康，而且是不明智之舉。他認為美中需要有更加穩定的關係。

美中高層過去一年接觸「有起有落」

　　伯恩斯說，自他上任以來，美中關係維持過去複雜、競爭的基調，但美國努力穩定雙邊關係，深化雙方溝通渠道。他強調，美方從未支持美中關係「冰凍」（icing），無意與北京冷戰或衝突。


　　至於美中溝通是否受阻，伯恩斯坦承，雙方高層過去一年接觸「有起有落」。去年夏天初期，美方有許多途徑能接觸中方，雙方有許多一來一往溝通，但去年8月佩洛西訪台後，中方切斷8項美中會談及合作，包括軍事領導階層、氣候對話等。不過，去年10月中共二十大、11月「拜習會」後，雙方又恢復良好溝通模式；但今年2月初發生中國「間諜氣球」進入美國領空事件，加上美方對中國可能援俄的憂慮，雙方溝通又出現阻塞停滯。

希望北京要求俄羅斯撤軍烏克蘭

　　針對台海爆發衝突機率是否較以往高，伯恩斯沒有直接回應，但指台灣海峽是國際重要渠道，如果因衝突遭關閉，將嚴重衝擊全球經濟、貨櫃運輸，乃至區域內所有重要經濟體。他說，美國樂於見到日本、南韓、菲律賓、歐盟、北約等世界多國及組織，關切北京在台海使用武力的潛在可能性，希望中國當局能致力和平解決兩岸爭端。


　　對於習近平近日與烏克蘭總統澤連斯基通話，伯恩斯表示，兩人通話是良好的第一步，但美方希望看到的是北京要求俄羅斯撤軍，並停止轟炸烏克蘭學校、醫院與住宅大樓等民生設施。

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