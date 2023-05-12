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世衛宣布猴痘不再構成國際關注的突發公共衛生事件

12/05/2023

　　世界衛生組織總幹事譚德塞周四(11日)在日內瓦宣布，猴痘疫情不再構成國際關注的突發公共衛生事件。


　　譚德塞指出，在過去3個月，猴痘報告病例較之前3個月減少了近90%。因此，猴痘跟新冠肺炎一樣，不再是全球衛生突發事件。但他同時警告，猴痘病毒繼續影響到全球各地社區，包括非洲在內，當地傳播情況尚不明瞭。

 

撰文：經濟通新聞組

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