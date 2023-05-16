  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

債限談判周二重啟，麥卡錫指「距達成結論為時尚早」

16/05/2023

　　美國白宮發布消息，總統拜登將於美東時間周二(16日)下午3時，與共和黨眾院議長麥卡錫等國會領袖會面，試圖打破債限僵局。但麥卡錫在會前表示，此前進行的磋商並無多大進展，雙方「距達成結論為時尚早」。


　　白宮與共和黨發出相互矛盾的訊號。拜登此前對達成協議感樂觀，但麥卡錫周一(15日)在國會表示，雙方助理上周進行的磋商「根本沒有成效，未就任何事情達成一致」。


　　他續稱:「反正我沒有看到進展，他們似乎只是為開會而開會，不是要真正找到解決方案。」知情人士透露，白宮希望在討論中剔除眾院共和黨人提出的部分條件，例如取消總統對部分學生貸款的豁免。

拜登按原計劃參加廣島G7峰會

　　拜登定於周三(17日)出發前往日本，巴布亞新幾內亞和澳洲。白宮官員周一表示，儘管正在進行債務談判，但這些出行計劃沒有改變。


　　美國財長耶倫則於周一重申，除非國會提高或暫停聯邦債務上限，否則財政部最快可能在6月1日耗盡資金。但她同時補充稱，就目前情況而言，財政部耗盡特殊會計措施的確切日期可能是6月初之後的「幾天或幾周」。
　　另一方面，美國財政部數據顯示，中國在3月持有8693億美元美國國庫劵，較2月增持205億美元。

 

撰文：經濟通新聞組

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

09618

京東集團－ＳＷ

146.800

異動股

01999

敏華控股

5.620

異動股

06878

鼎豐集團汽車

0.097

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 146.800
  • 01999 敏華控股
  • 5.620
  • 06878 鼎豐集團汽車
  • 0.097
  • 01725 香港航天科技
  • 11.760
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 124.300
股份推介
  • 09696 天齊鋰業
  • 60.100
  • 目標︰$64.78
  • 00728 中國電信
  • 4.220
  • 目標︰$4.60
  • 02013 微盟集團
  • 4.150
  • 目標︰$5.00
  • 02380 中國電力
  • 3.240
  • 目標︰$3.49
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 62.600
  • 目標︰$71.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 344.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 85.750
  • 00001 長和
  • 51.500
  • 00005 滙豐控股
  • 59.700
  • 00941 中國移動
  • 65.700
報章貼士
  • 01193 華潤燃氣
  • 29.650
  • 目標︰$30.00
  • 00669 創科實業
  • 83.800
  • 目標︰$90.00
  • 01211 比亞迪股份
  • 244.200
  • 目標︰$285.00
熱炒概念股
即時重點新聞

16/05/2023 16:15  恒指全日高收7點報19978，信義光能收升5%，碧桂園跌5%

16/05/2023 14:03  【連環爆雷】矽谷銀行前CEO首開腔:激進加息及傳媒誤導累爆雷

16/05/2023 10:05  【中概焦點】阿里巴巴確認去年年報獲美國證交會審查通過

16/05/2023 10:00  【聚焦數據】全國4月城鎮調查失業率5.2%，青年失業率創新高

16/05/2023 10:00  【聚焦數據】首4月全國固定資產投資增幅回落至4.7%，遜預期

16/05/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１６﹒５３億元，買騰訊沽建行

16/05/2023 08:18  【大行炒Ｄ乜】大摩升舜宇評級至增加權重，騰訊獲ＳＢＧ升至買入

12/05/2023 18:13  《嚟緊炒Ｄ乜》百度現小圓底回升，中長線可望挑戰２５０銀

16/05/2023 11:40  《財資快訊》美電升報７﹒８３６１，兩個月拆息較上日軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港政情

互行政長官動交流答問會周四舉行，主題為二十大及兩會精神
人氣文章

新聞>中國故事

京東進軍房地產行業，斥31億買北京地塊建員工公寓
人氣文章

新聞>香港要聞

黃家和：使用二維碼落單與食肆是否收加一服務費無關
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

紅館騷管弦樂團準時收工 李克勤開OT滿足歌迷
人氣文章

玩樂 What’s On

機場入境都有Fast Pass？仲有機會撞明星？教你一招曼谷機場過關免排隊大法！3分鐘完成出入境手續超方便
人氣文章

娛樂情報

挑戰跳唱練到爆喊 蔡少芬：生仔都無咁辛苦
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

母親節Last minute送禮攻略！貴婦級護膚品、美妝優惠套裝、春夏香氛系列，為媽媽獻上貼心的愛意！
人氣文章

Art & Living

專訪藝術家Tunji Adeniyi-Jones：從身體、顏色、線條，跨越文化、語言的邊界
人氣文章

ChatENT．月巴氏

Chill Club頒獎禮延伸討論——廣東歌應如何分類型？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
消委會｜26間私院／體檢中心大比併！收費相差逾9倍！驗身邊間好？檢查項目愈多愈好？3成體檢計劃無醫生參與診斷？（附33個驗身計劃詳情） 新文章
人氣文章
快活保養 | 果汁隱藏健康大伏位！先分清果汁飲品與果汁！鮮榨果汁就健康？一樣咁伏！ 1
人氣文章
小孩便秘！不愛食西梅乾怎麼辦？改食提子乾有效嗎？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/05/2023 16:27
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/05/2023 16:27
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/05/2023 16:27
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/05/2023 16:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章香港政情16/05/2023
互行政長官動交流答問會周四舉行，主題為二十大及兩會精神
人氣文章中國故事16/05/2023
京東進軍房地產行業，斥31億買北京地塊建員工公寓
人氣文章香港要聞16/05/2023
黃家和：使用二維碼落單與食肆是否收加一服務費無關
人氣文章香港要聞16/05/2023
消息指港人才清單增至50項專業，涉醫療專業建築業
人氣文章FOCUS16/05/2023
【FOCUS】4月數據全遜預期　政策定力暗藏邏輯
人氣文章財經熱話16/05/2023
內地經濟數據遜預期中特估再回軟　券商唱好可趁機吸？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金