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網信辦:美光未通過網絡安全審查，停止採購其產品

22/05/2023

 

 

　　中美晶片戰進一步升級，中國以國家安全為理由禁止採購美國晶片製造商美光的產品。美光公司隨即發聲明表示，將評估後續行動並與中國當局討論。

　　網信辦表示，日前對美國晶片製造商美光公司(Micron)在華銷售產品進行網絡安全審查，經審查發現，美光公司產品存在較嚴重網絡安全問題隱患，對內地關鍵信息基礎設施供應鏈造成重大安全風險，影響國家安全。為此，網絡安全審查辦公室依法作出不予通過網絡安全審查的結論。按照《網絡安全法》等法律法規，內地關鍵信息基礎設施的營運者應停止採購美光公司產品。

 

　　網信辦指，此次對美光公司產品進行網絡安全審查，目的是防範產品網絡安全問題危害國家關鍵信息基礎設施安全，是維護國家安全的必要措施。內地堅定推進高水平對外開放，只要遵守中國法律法規要求，歡迎各國企業、各類平台產品服務進入內地市場。

 

　　美光上周五(19日)高收68.17美元，創今年高位。

 

　　美光為美國存儲晶片龍頭，應用產品涉及5G、汽車、DRAM、NAND 和固態硬盤技術領域、虛擬現實眼鏡，智能手錶、4K 電視和智能揚聲器、工業物聯網、移動產品，以及數據中心服務器。

 

撰文：經濟通中國組

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