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俄媒:中國特使李輝將於周五訪問俄羅斯

24/05/2023

　　俄羅斯塔斯社(TASS)昨(23日)引述消息人士報道，中國政府歐亞事務特別代表李輝將於周五(26日)訪問俄羅斯。


　　中國外交部發言人汪文斌本月12日宣布，李輝15日起出訪烏克蘭、波蘭、法國、德國及俄羅斯，就政治解決烏克蘭危機同各方深入溝通。及後有消息稱，李輝會在訪問俄羅斯前增加一站，到比利時布魯塞爾與歐盟官員會面。汪文斌19日證實李輝應歐盟方面邀請，赴位於布魯塞爾的歐盟總部訪問，強調中方願繼續勸和促談，為推動烏克蘭危機政治解決作出中國貢獻。


　　李輝已於16-17日訪問烏克蘭，期間與烏克蘭總統澤連斯基會面，並分別見烏總統辦公廳主任葉爾馬克、外交部長庫列巴等官員。雙方就政治解決烏克蘭危機和中烏關係等問題交換意見。當時庫列巴稱，烏克蘭不接受任何放棄領土，凍結衝突的提議。李輝則稱，化解危機沒有靈丹妙藥，需要各方從自身做起，積累互信，創造止戰和談條件。中方願推動國際社會形成解決烏克蘭危機的最大公約數，並將繼續向烏提供力所能及的幫助。

 

撰文：經濟通中國組

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