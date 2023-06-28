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據報美國最快下月初對中國祭新一波AI晶片出口管制

28/06/2023

　　據《華爾街日報》引述知情人士報道，對中國人工智慧(AI)技術實力日益成長的擔憂，促使拜登政府考慮對中國實施新一波AI晶片出口管制。美國商務部最快可能在下月初採取行動，在未獲得當局授權的情況下，將禁止向中國等地客戶出口輝達(Nvidia) 和其他晶片商生產的AI晶片。



輝達擬規格較低的晶片也不能向中國出售

　　為打擊中國半導體野心，美國政府去年10月宣布對中國實施一系列晶片出口管制措施。知情人士表示，這波行動會是前述管制規範的一部分。繼去年禁止輝達、超微(AMD)向中國出口高階AI晶片後，此舉恐會進一步削弱中國發展AI技術的能力。


　　為符合美對中的出口管制，輝達此前宣布在中國市場推出規格較低的高階晶片A800，以取代A100，但知情人士透露，美國考慮的新限制令，甚至打算禁止輝達在未經許可的情況下向中國出售A800晶片。

美國擬限制向中國AI公司出租雲端服務

　　除了AI晶片以外，知情人士表示，美國政府還考慮限制向中國AI公司出租雲端服務，因部分中國企業利用這項服務，來規避美方的先進晶片出口禁令。


　　目前還不確定上述管制令的具體發布時間，但知情人士透露，拜登政府可能會等到財政部長耶倫完成7月初訪中行程後採取行動，避免觸怒北京政府。

 

撰文：經濟通中國組

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