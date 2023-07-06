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美商務部反對中國限制關鍵礦物出口，稱將與盟友應對

06/07/2023

　　中國較早前宣布限制鎵及鍺兩項關鍵礦物出口，美國商務部發言人對此表示，華府強力反對中方採取限制措施，並且會諮詢盟友，以共同應對有關情況。發言人又指，中方的行動反映，美方尋求讓供應鏈多元化具重要性。


　　中國周一(3日)公布，基於國家安全理由，8月起限制使用於生產晶片及其他科技用品的鎵及鍺礦物出口。
　
德國官員促作好準備，尋求供應鏈多元化
　
　　德國經濟事務和氣候行動部國務秘書布蘭特納(Franziska Brantner)稱，暫時難以判斷中國限制鍺及鎵兩款關鍵礦物材料出口措施所產生的影響，但德國商界應作好準備，尋求供應鏈多元化。


　　另外，商界希望西方國家尋求與中國建立合作關係，而不是減少依賴。德國商界組織VDMA主管Holger Kunze認為，中國的限制行動可能是針對美國，而歐洲在關鍵金屬物料的供應鏈更加脆弱，受到的打擊可能性最大，他促請各方切勿以非經濟議題實施制裁。


　　全球第四大車廠Stellantis行政總裁唐唯實(Carlos Tavares)出席活動時表示，西方國家企業不應因中國限制兩款關鍵金屬物料的行動，而對中國採取更多減少依賴的策略，因為與中國脫鈎是不切實際的觀念，反而應該尋求緊張關係降溫以及雙贏的行動。

 

撰文:經濟通中國組

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