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耶倫稱訪華讓兩國關係更穩固，美無意與中國脫勾

10/07/2023

　美國財長耶倫結束4日訪華行程。她昨日在美國駐華大使館總結行程時表示，與中國官員進行了10小時雙邊會談，形容雙方的溝通直接、實質、有成效。耶倫表示，美國和中國在許多問題上仍存在分歧，但她相信訪問推動了美國「讓美中關係更加穩固」的努力。


　　耶倫表示，中方官員表達了憂慮，以為美方的「去風險」措施相當於脫勾。她重申，美國並非尋求同中國脫勾，強調脫鈎與關鍵供應鏈多元化及維護國家安全的行動，存在重要區別。她指出，世上最大的兩個經濟體一旦脫勾，對兩國都是災難性，對全球造成不穩，實際上不可能，強調希望建立開放、自由、公平、有活力、健康的全球經濟體系，而非四分五裂、或迫使各國選邊站隊。耶倫稱這是她試圖傳達給中國的信息，她也認為中方已了解。


　　耶倫不認為單一訪問可以一夜解決美中之間的挑戰，但認為今次訪問令兩國關係更加穩固，期望有助與中國新任財金官員建立具彈性的有效溝通渠道。被問到中美下一步是否準備重建財金領域對話機制，耶倫說沒有無具體事項要宣布，但指雙方建立了共同工作的意願，將討論彼此有分歧的議題，探討如何深化交流，有信心兩國會有更頻繁、更定期的溝通。
　
中方關注限制投資，耶倫保證這類措施的規模會縮小
　
　　耶倫指出，同中方官員會面期間，表達了對中方不公平經濟行為的嚴重關切，包括非市場政策、外國公司的市場准入壁壘、涉及知識產權的問題，以及就近期針對美國公司的脅迫行動表達擔憂。而中方官員亦表達了對美方可能限制對外投資的關切，但她保證任何這類措施的規模都會縮小，並以透明方式實施，強調任何投資限制都將高度針對性、明確針對有具體國家安全擔憂的少數領域。耶倫說，她向中方官員表明，中方可以就美方的行動提出關注，以便華府可以解釋，或就一些沒有仔細針對目標而造成意想不到後果的行動，作出回應。


　　耶倫又指，與中方討論了國家安全及人權問題，指美國將繼續採取必要的針對性行動，維護國家安全利益及盟友的安全利益，強調行動是直接出於國家安全考慮，美方不會利用這些行動來獲得經濟好處。
　
耶倫:中國企業必須避免向俄羅斯提供物質支持
　
　　俄烏局勢方面，耶倫重申美國對烏克蘭的支持不變，已向中方表明中國企業必須避免向俄羅斯提供物質支持，或協助規避制裁。對於中國及俄羅斯等「金磚國家」，計劃設共同貨幣作交易之用，耶倫表示她預計美元將繼續在國際交易中處於主導地位。

撰文：經濟通中國組

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